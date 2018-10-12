Покупательница самоуничтожившейся картины Бэнкси подтвердила сделку

Мир

В четверг, 11 октября, аукционный дом Sotheby's объявил о том, что покупательница репродукции британского уличного художника Бэнкси «Девочка с шариком» — произведения, которое 5 октября самоуничтожилось в момент продажи на торгах, подтвердила сделку. Она решила не отказываться от покупки изрезанного на мелкие полоски бумажного принта.

Имя покупательницы не называется. Известно только, что это женщина-коллекционер из Европы, которая давно является постоянным клиентом Sotheby's.

В заявлении аукционного дома приводятся ее слова: «Когда раздался удар молотка ведущего аукциона, и работа была порезана на части, я сначала была шокирована, но постепенно начала понимать, что в итоге мне достанется кусочек истории искусства…». Женщина заплатит 1 миллион 42 тысячи фунтов (1 миллион 267 тысяч долларов), за которые репродукция была продана.

Директор Sotheby's Алекс Бранзик, комментируя решение покупательницы, подчеркнул: «Бэнкси не уничтожил произведение искусства во время аукциона. Он создал новое произведение на наших глазах. Это первый подобный случай в истории».

Чтобы подкрепить эту оригинальную оценку случившегося Sotheby's с согласия Бэнкси и покупательницы переименовал репродукцию. Теперь это образец современного творчества называется «Любовь в мусорной корзине». Желающие могут полюбоваться им 13 и 14 октября в Лондоне в галерее Sotheby's на Нью-Бонд-стрит.

Кстати, как уже сообщали «ФАКТЫ», Бэнкси признался, что сам установил шредер (устройство для резки бумаги) в массивную золоченую раму с репродукцией «Девочки с шариком» в 2006 году. Сделал он это на случай продажи картины с аукциона. Sotheby's настаивает на том, что ничего не знал о спрятанном шредере.

Как выяснилось, всего было отпечатано 600 экземпляром репродукции «Девочки с шариком». До этой истории с самоуничтожением стоимость каждого из них составляла примерно 40 тысяч долларов. Тот, что продавал Sotheby's, отличался от остальных подписью самого Бэнкси.

Один из владельцев обычной репродукции «Девочки с шариком», узнав, что произошло во время торгов 5 октября, изрезал свою копию на полоски. Правда, он использовал при этом ножницы, а не шредер. Он был уверен, что сможет продать теперь репродукцию в два раза дороже, то есть за 80 тысяч долларов. Но, когда он обратился со своим предложением на один из онлайн-аукционов, его «Девочку с шариком» оценили в… 1 доллар!

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