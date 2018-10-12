Как распознать приступ аппендицита и можно ли обойтись без операции, — объясняет врач

Здоровье

Трудно поверить, что аппендицит можно лечить без операции, принимая антибиотики. Но, по сообщениям мировых информ-агентств, это доказали ученые из финского города Турку. Они в течение пяти лет наблюдали за 300 пациентами от 18 до 60 лет, которые согласились при воспалении аппендикса принимать антибактериальные препараты. Две трети больных обошлись без операции, а у тех, кому она понадобилась, все прошло без осложнений.

— В этом нет никакой сенсации, — прокомментировал ситуацию «ФАКТАМ» киевский хирург, доцент кафедры хирургии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко. — За рубежом врачи действительно применяют антибиотики, но только при неосложненных формах аппендицита.

— Почему возникает воспаление аппендикса?

— Точного ответа на этот вопрос нет. К воспалению может привести закупорка червеобразного отростка, реакция лимфоидной ткани, из которой состоит аппендикс, нарушение кровотока в артериях, питающих его.

— Вам приходилось сталкиваться с назначением антибиотиков при аппендиците?

— Применение антибиотиков не является панацеей. Два года назад к нам в клинику с острым аппендицитом поступила пациентка-француженка. Она с группой сотрудников, которую сопровождали французские врачи, работала в Украине. Мы предложили больной операцию, однако французский специалист, посоветовавшись с соотечественницей, решил лечить ее антибиотиками. Все три дня, пока больная находилась у нас, мы рекомендовали ей удалить воспаленный аппендикс, но получали отказ. Закончилось это тем, что женщину забрал самолет санитарной авиации, прилетевший из Франции, и на родине ее сразу прооперировали — аппендицит был уже осложненный.

— Что происходит, когда «скорая» привозит пациента с острым аппендицитом?

— В хирургические отделения с подозрением на аппендицит поступает много пациентов. Никто не кладет больного сразу на операционный стол. Обследуем, некоторое время наблюдаем, отслеживая динамику изменений показателей крови. Если специфическое воспаление нарастает, оперируем, идет на убыль — выписываем.

— Какие признаки воспаления аппендикса должны насторожить человека?

— Обычно боль появляется не в правой подвздошной области, как принято считать, а в районе солнечного сплетения — проекции желудка и поджелудочной железы. Боль может длиться от часа до суток. Поэтому иногда пациент считает, что врач «скорой», который по симптомам заподозрил обострение хронического панкреатита или воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки (гастродуоденит), ничего не понимает, а доктор в стационаре — умница: сразу сообразил, что это аппендицит. На самом деле, когда пациент попадает в больницу, то боль уже опускается в правую подвздошную область, и диагноз поставить легче.

Болевой синдром часто сопровождается сухостью во рту, тошнотой, однократной или двухразовой рвотой. Стул бывает послабленным, но случается и запор. Пациенту неприятно лежать на левом боку: в правой половине живота возникают тянущие боли. Если больной лежит на спине со сложенными на животе руками и поочередно поднимает вверх правую или левую ногу, то болезненность в правой половине живота усиливается. Температура может колебаться от нормальных значений до 38 градусов, но чаще всего градусник показывает 37,3—37,5 градуса.

— Человек вызвал «скорую». Что можно сделать до приезда бригады?

— Сразу скажу о том, чего делать нельзя. Не принимайте обезболивающие препараты. Максимум, что можно себе позволить, — выпить одну-две таблетки но-шпы. Это на случай, если у вас не аппендицит, а «замаскированный» под него синдром раздраженной кишки. Таблетки снимут спазм и успокоят кишечник. Нельзя принимать антибиотики, а также пить воду. Если потребуется операция, вода в желудке будет мешать проведению наркоза.

В прошлом году сообщение о том, что лечить аппендицит у детей антибиотиками эффективнее, чем делать операцию, было опубликовано в журнале Pediatrics со ссылкой на исследования британских и канадских ученых. Они, взяв за основу научные работы, утверждают, что антибиотики помогают справиться с аппендицитом в 97 процентах случаев. И только у 14 процентов детей воспаление аппендикса возникло снова. А как дело обстоит в Украине? Профессор кафедры детской хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика доктор медицинских наук Ольга Горбатюк рассказывает:

— Мы не применяем антибиотики в лечении острого аппендицита у детей — это слишком большой риск. Но знаем, что во многих странах — Великобритании, Канаде, Финляндии, Италии — эти препараты назначают, чтобы снять воспаление аппендикса. Считается, что обычно аппендицит встречается после трех лет (наиболее часто — в семь — девять лет), но практика показывает, что он угрожает даже новорожденным. Воспаляется отросток по разным причинам: из-за кишечной или занесенной с кровью и лимфой из других органов инфекции, незрелости нервных связей аппендикса и слепой кишки. Иногда «виноваты» нарушение местного иммунитета, особенности строения самого отростка. Сказывается характер питания ребенка.

— Что делать родителям, если у малыша заболел живот?

— В течение шести часов нужно постараться показать ребенка детскому хирургу. Если малыш поступает в хирургию позже 24 часов с начала воспаления, могут появиться грозные осложнения. Воспаленный отросток лопается, и кал, гной попадают в брюшную полость, вызывая ее воспаление — перитонит. Поэтому считается, что ребенка до трех лет с острой болью в животе следует обязательно госпитализировать. Мы наблюдаем за его состоянием, повторяем анализ крови, следим за стулом, применяем капельницу, чтобы снять интоксикацию и определиться с диагнозом. Поставить его маленькому ребенку труднее, чем старшему. У тех, кто постарше, живот обычно болит справа, а у малышей проявляются общие симптомы: беспокойство, повышение температуры, многократная рвота, вздутие живота, понос.



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