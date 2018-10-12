Перуанский мальчик в семь лет учредил собственный банк (фото, видео)

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Юный житель Перу из города Арекипа проявил недюжинные способности бизнесмена, основав в семь лет собственный банк. Сейчас Хосе Адольфо Квисокала Кондори уже 13 лет. У него более двух тысяч клиентов и с ним ведут переговоры взрослые банкиры.

Идея создания детского сберегательного банка посетила мальчика в 2012 году, когда он заметил, что его ровесники тратят карманные деньги на сладости и игрушки вместо того, чтобы копить их на более серьезные цели. Хосе понимал, что экономия и доступ к финансовой системе — способы, которыми пользуются взрослые для решения проблем. И решил сделать это возможным и для детей. Он начал размышлять — каким образом дети могут заработать без помощи родителей. И его осенило — переработка отходов!

Школьник рассказал о своем проекте учителям, но они решили, что ребенок с этим не справится. Но настойчивый Хосе сумел доказать, что они ошибаются.

«В начале мои учителя думали, что я сумасшедший… Они не понимали, что мы не будущее страны, а ее настоящее. К счастью, у меня была поддержка директора и помощник в классе», — рассказал юный банкир, отметив, что многие одноклассники сначала дразнили его и насмехались.

Банк Banco del Estudiante Bartselana работает по простой системе. Его клиентом можно стать, принеся не менее пяти килограммов отходов, которые подлежат переработке — макулатуру или пластик. Каждый месяц необходимо вносить «членский взнос» — не менее килограмма отходов. При этом клиент объявляет о желательной сумме своих сбережений. И может снять деньги только тогда, когда ее накопит.

Кондори заключил соглашение с местными предприятиями по переработке отходов, которые платят за поступающие к ним материалы. Вырученные деньги накапливаются на счетах детей. Снимать деньги не имеет права никто, кроме самого ребенка — даже его родители.

Детский банк процветает и развивается. Он уже начал предлагать новые услуги — в том делает инвестиции капитала, выдает кредиты и страховку, проводит курсы по финансовому образованию. Большинство клиентов — дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет. Хосе уже стал лауреатом нескольких премий и героем ряда документальных фильмов. Его приглашают поделиться опытом за границу. Мальчик твердо верит, что изменений в стране к лучшему можно достичь, если с детства приучаться к «культуре экономии».

Как пишет издание PPE, недавно с Хосе связались представители Национального банка Перу, предложив ему сотрудничество и создание совместного предприятия. Идея переговоров с руководителями крупнейшего финансового учреждения школьника не пугает. «Честно говоря, я более комфортно себя чувствую, общаясь со взрослыми, поскольку они понимают проекты, которые я им предлагаю», — говорит бизнесмен.

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