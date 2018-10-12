Может упасть в любую секунду: озвучен свежий прогноз по судьбе Крымского моста

Украина

Специалисты сомневаются в стабильности и устойчивости Крымского моста. Поводом для этого стали несколько инцидентов на этом незаконно построенном объекте. Своими выводами с журналистами поделился известный украинский архитектор Георгий Духовичный.

Он назвал «то, что сделано Россией в Керченском проливе» политической авантюрой и попыткой продемонстрировать «имперское» превосходство. Однако при всех потугах оккупантам стоило учитывать проблемную геологическую ситуацию в районе возведенного Крымского моста.

«Тем нет серьезной грунтовой основы. К материковым грунтам дойти при бурении не удается, потому что они залегают на больших глубинах, а сложное течение и геологическое основание не дает возможности сделать мостовую конструкцию и ее опоры прочными и постоянными. И тот факт, что там менее чем за год начали обрушаться части моста, является свидетельством того, что там не работает самое главное — у объекта отсутствует нормальная основа», — заявил специалист в комментарии газете Сегодня.

По его словам, в строительстве, особенно при возведении эстакад и мостов, прецедент падения части одного из несущих элементов является свидетельством того, что все строение ненадежно, и оно может рухнуть в любой момент.

Укрепить же конструкции моста с использованием только применяемых в постсоветстких странах технологий, считает архитектор, невозможно, поскольку эти технологии находятся «еще на уровне «каменного века».

Напомним, в сентябре на мост налетел плавучий кран, а в начале октября в море упала часть железной дороги, проложенной по мосту.

Тем не менее именно Крымский мост стал главной достопримечательностью и объектом внимания российских туристов, побывавших в Крыму в этом сезоне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter