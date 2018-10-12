- 12:25 Синоптик рассказала о погоде на длинные выходные в Украине
- 12:13 "Еще один спалился": в соцсетях высмеяли российского священника с военной выправкой
- 12:12 В Виндзоре состоится свадьба внучки королевы принцессы Евгении — гости прибывают на торжество
- 12:07 Украинская вице-чемпионка Европы попалась на допинге
- 11:44 Украинская телеведущая разделась для Playboy
- 11:43 Одной из главных улиц Киева присвоили имя выдающегося украинского кинорежиссера
- 11:40 Пьяный белорус застрял в заборе и умер
- 11:33 Все банкоматы "ПриватБанка" прекратят работу в ночь на 14 октября: названа причина
- 11:22 Может упасть в любую секунду: озвучен свежий прогноз по судьбе Крымского моста
- 11:13 Кровопролитием пугают именно те, кому оно выгодно, — митрополит о Томосе для Украины
Все банкоматы "ПриватБанка" прекратят работу в ночь на 14 октября: названа причина
В ночь на воскресенье, 14 октября, будут приостановлены все операции с платежными картами ПриватБанка. Технологическая пауза затянется с полуночи до 4:00, а дальнейшая стабилизация работы может затянуться до 8:00. Ранее в финучреждении предупреждали клиентов о новой схеме мошенничества.
Сообщается, что в этот временной промежуток финансовое учреждение будет переводится на новую версию системы управления базами данных (СУБД):«Технологические работы будут проведены в ночное время, когда нагрузка минимальная и большинство клиентов не проводят активные операции. Также аналогичный „тайм-аут“ возьмут банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка».
В финансовом учреждении принесли извинения клиентам за временные неудобства и посоветовали тем, кто собрался ночью в увеселительное заведение, запастись наличными деньгами. «Также мы советуем клиентам перенести на утреннее время активные шопинг-сессии в интернет-магазинах», — добавили в банке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украину заходит электронная платежная система PayPal. На первом этапе украинцы смогут получать переводы только из США через «дочку» платежной системы — компанию Xoom в банках: Ощадбанк, Приватбанк, Universal, Pravex, Укргазбанк.
Также ранее в госбанке раскрыли новую схему мошенничества с кредитными картами — неизвестные осуществляли рассылку сообщений клиентам с целью получения их персональных данных.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter