Общество

Все банкоматы "ПриватБанка" прекратят работу в ночь на 14 октября: названа причина

В ночь на воскресенье, 14 октября, будут приостановлены все операции с платежными картами ПриватБанка. Технологическая пауза затянется с полуночи до 4:00, а дальнейшая стабилизация работы может затянуться до 8:00. Ранее в финучреждении предупреждали клиентов о новой схеме мошенничества.

Сообщается, что в этот временной промежуток финансовое учреждение будет переводится на новую версию системы управления базами данных (СУБД):«Технологические работы будут проведены в ночное время, когда нагрузка минимальная и большинство клиентов не проводят активные операции. Также аналогичный „тайм-аут“ возьмут банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка».

В финансовом учреждении принесли извинения клиентам за временные неудобства и посоветовали тем, кто собрался ночью в увеселительное заведение, запастись наличными деньгами. «Также мы советуем клиентам перенести на утреннее время активные шопинг-сессии в интернет-магазинах», — добавили в банке.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украину заходит электронная платежная система PayPal. На первом этапе украинцы смогут получать переводы только из США через «дочку» платежной системы — компанию Xoom в банках: Ощадбанк, Приватбанк, Universal, Pravex, Укргазбанк.

Также ранее в госбанке раскрыли новую схему мошенничества с кредитными картами — неизвестные осуществляли рассылку сообщений клиентам с целью получения их персональных данных.

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