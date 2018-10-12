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Пьяный белорус застрял в заборе и умер

11:40 12 октября 2018   240
Забор
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Лунинецком районе Беларуси в деревне Дворец произошел нелепый несчастный случай. 41-летний местный житель, выпив лишнего, возвращался домой. Каким-то образом он просунул голову между штакетником и не смог вытащить ее обратно. Мужчина скончался от механической асфиксии. Его тело заметила соседка. Как сообщает «Медиа-Полесье», мужчина оставался на хозяйстве один — мать, которая с ним проживала, была в это время в больнице.

«Исходя из осмотра места происшествия, предполагаем, что шея мужчины застряла в проеме между двумя досками деревянных ворот со стороны улицы. Он не смог извлечь голову и наступила механическая асфиксия. Вероятная причина смерти — личная неосторожность,» — приводит издание слова начальника Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрея Лукашевича.

Как ранее писали «ФАКТЫ», в Харькове споткнувшийся тучный мужчина случайно убил женщину.

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