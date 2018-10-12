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Одной из главных улиц Киева присвоили имя выдающегося украинского кинорежиссера
В Киеве переименовали улицу Мельникова, где расположены Институт журналистики Киевского национального университета и Телецентр. Теперь она носит имя украинского кинорежиссера Юрия Ильенко — создателя фильмов «Молитва за гетьмана Мазепу», «Белая птица с черной отметиной», «Лебединое озеро. Зона» и других.
Решение о переименовании было принято по итогам общественных слушаний на едином веб-портале столичной территориальной общины. Изменение названия улицы Мельникова поддержали 1490 граждан,
На пленарном заседании Киевсовета 11 октября 2018 года это решение было утверждено, сообщил депутат от «ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко в Facebook.
«Помещение университета имени Тараса Шевченко, где получают образование журналисты и дипломаты, ныне находится на столичной улице, названной в честь великого украинца и выдающегося кинорежиссера. Не пророссийского марксиста Мельникова, а украинского националиста Ильенко», — написал он.
Юрий Ильенко скончался от онкологического заболевания в 2010 году.
Напомним, ранее в рамках декоммунизации в Киеве переименовали станцию метро «Петровка» в «Почайну».
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