Без Кевина Спейси: вышел трейлер последнего сезона “Карточного домика” (видео)

Шоу-бизнес

На канале Netflix в YouTube опубликован новый трейлер шестого, финального, сезона сериала «Карточный домик», съемки которого завершились в конце мая этого года. Главной героиней в нем выступает супруга президента США Клэр Андервуд, которую блестяще играет Робин Райт. Завершающий сезон популярного во всем мире сериале пройдет без главного актера Кевина Спейси, которого сняли с роли из-за скандала и обвинения в сексуальных домагательствах.

Первая серия сезона появится 2 ноября. Известно, что в фильме Клэр тяжело переживает внезапную смерть супруга. Как дальше будут развиваться события, создатели сериала тщательно скрывают. Робин лишь немного приоткрыла тайну последнего эпизода, опубликовав Instagram фото, на котором ее руки испачканы кровью.

Кстати, во время съемок 52-летняя Робин Райт успела выйти замуж. Возлюбленный моложе актрисы на 20 лет.

Напомним, первый сезон «Карточного домика» вышел в феврале 2013 года. В фильме беспринципный конгрессмен Фрэнсис Андервуд рвется к власти в Вашингтоне, используя любые средства для достижения своих целей, включая убийства. Во всем его поддерживает супруга Клэр. Благодаря интригам Фрэнсис становится сначала вице-президентом, а потом и президентом США.

Роль Андервуда сыграл известный актер Кевин Спейси. Осенью прошлого года несколько мужчин обвинили актера в сексуальных домогательствах. Спейси заявил, что является гомосексуалистом, однако это его не спасло. Спейси лишили роли и переписали сценарий пятого сезона «Карточного домика». Предыдущие четыре сезона завоевали ряд престижных теленаград, включая «Эмми» и «Золотой глобус».

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