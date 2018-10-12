Снимают с ролей: скандальный путинский актер рассказал о проблемах из-за "ДНР"

Шоу-бизнес

Известный российский актер Михаил Пореченков, получивший скандальную известность после появления в сети видео, на котором он стреляет по украинским военным в Донецком аэропорту, признался, что стал испытывать проблемы в профессии. По словам «боевика-любителя», его сняли с ролей, причем с проектов, которые уже были утверждены ранее.

«Бывает по-всякому. Мне просто сообщают, что роль отдали другому. Все. Сначала думал, что это совпадение. Потом это повторялось раз за разом. Я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на места», — пожаловался он журналисту Комсомольской правды.

Тем не менее сейчас он занят в продолжении сериала «Агент национальной безопасности».

Напомним, что выходка актера в Донецке произошла в октябре 2014 года. Тогда он привез боевикам свой новый фильм «Поддубный» и с удовольствием принял предложение «хозяев» пострелять из настоящего боевого оружия. При этом ему выдали каску с надписью «Пресса».

После негативной реакции на обнародованное видео актер попытался оправдаться, мол съемки были постановочными, и на самом деле он ни в кого не стрелял.

Отметим, что в ноябре 2014 года заслуги Пореченкова перед террористами ДНР а Донецке отметили «присвоением» ему звания «народного артиста». А в России поведение артиста осудили даже его коллеги по цеху. Он стал неофициально персоной нон-грата среди российских культурных деятелей.



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