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11 октября стало поистине историческим днем для всех православных Украины: Синод Вселенского патриархата признал недействительной анафему, объявленную первосвященникам двух украинских церквей, аннексию нашей церкви московской и заявил о продолжении процедуры предоставления украинской православной церкви автокефалии. Все эти события вызвали восторг среди патриотов Украины — как православных, так и «атеистов Киевского патриархата», а также резкое неприятие московской и промосковской публики. Не остались в стороне и пользователи соцсетей.

«Кто просил автокефалию? — написал в соцсетях российский богослов архидиакон Андрей Кураев. — Фанар нашел нужный ему ответ на этот вопрос. Раз Филарет реабилитирован, раз воссоздается Киевская ставропигия — они и обратятся за автокефалией. На их глобусе Онуфрия с сегодняшнего дня просто нет. Это в лучшем случае — если Фанар не обвинит Москву в многолетнем самоуправстве».

А пользователь Facebook Михаил Решетников cчитает, что «Москва из третьего Рима превратилась в третий мир. Хороший итог воплей о „величии“ и фашистской связки Гундяева и Путина».

Украинский блогер Сергей Кошман пишет в своем Facebook:

«Мене постійно дивує надзвичайна спроможність церкви пам’ятати. Іноді здається, що за останні сотні років церква пам"ятає майже все, за мене і за того хлопця. І ця пам"ять, про велике і важливе, не нав’язується, і при цьому видається живою, доречною і шанобливою.

Вітаю з історичним днем!»

«Кстати, а не хочет ли патриарх Кирилл объявить свою анафему теперь уже Порошенко? — спрашивает украинский журналист Дмитрий Литвин, проводя аналогию с гетманом Мазепой, которому в свое время также объявила анафему российская церковь — за то, что боролся за независимость Украины. — Почему бы и нет, он наактивничал против Москвы прилично, точно больше, чем многие другие за последние 30 лет. Это было бы эффектно, в старом имперском стиле. Ну и тогда президент точно попал бы как минимум во второй тур. Получилось бы забавное развитие сюжета».

«Никогда бы не поверил, что я — атеист, так буду радоваться и сопережевать делам церковным», — написал в соцсетях известный киевский художник Матвей Вайсберг.

После того, как Константинополь объявил о своем решении продолжать процедуру предоставления Украине Томоса, муфтий Духовного управления мусульман Украины написал в Facebook:

«Вітаю українських православних християн з важливими історичними рішеннями, що були прийняті Синодом Вселенського Патріархату!

Мусульмани України не втручаються у справи інших релігій та конфесій, проте ми вітаємо всі важливі події, що зміцнюють українську державність, незалежність, єдність, підвищують авторитет України у світі та роблять наших співгромадян щасливими. Відновлена історична справедливість і те, що українські православні християни незабаром отримають автокефалію та матимуть визнану світом Українську Помісну Православну Церкву, є потужним ударом по реваншистській ідеології «русского мира».

Всевишній Господь сказав у Священному Корані: «Воістину, ти переконаєшся, що найближчими до віруючих (мусульман) є ті, що кажуть «Воістину, ми — християни!» Це через те, що серед них є священики і ченці і вони не вивищують себе» (Коран 5:82).

Християни є релігійною спільнотою, яку Іслам визнає найближчою в духовному плані до мусульман. Тому ми просто приречені товаришувати, разом робити добрі справи, підтримувати один одного і піклуватись про нашу спільну Батьківщину. Ми завжди відкриті до міжрелігійного діалогу, дружби та спільних добрих справ.

Маю надію, що вже незабаром ми будемо знову вітати вас усіх, і священство і мирян, зі створенням Української Помісної Православної Церкви.

Ваші мусульмани України.

P. S. В історичні часи ми живемо, шановні друзі".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что пропагандист Путина главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов откровенно высказался по поводу предоставления Томоса: «Все, про*рали Украину». А в соцсетях высмеяли российского священника с военной выправкой.

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