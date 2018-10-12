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Британцы передали Украине доказательства кибератак России на Киевский метрополитен и Одесский аэропорт
Великобритания предоставила Украине информацию об участии ГРУ России в кибератаке на Киевский метрополитен и международный аэропорт «Одесса», которые произошли в октябре 2017 года. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян.
«Предоставленная Национальным центром кибербезопасности Великобритании информация свидетельствует об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года», — заявил министр, подчеркнув, что попытки вывода из строя критических предприятий отрасли могут повториться.
Поэтому аэропорт «Одесса» и Киевский метрополитен уже внедряют ряд проектов «цифровой трансформации».
По данным СБУ, с начала года хакеры осуществили 35 кибератак на украинские автоматизированные системы и базы данных объектов критической инфраструктуры в Украине.
Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) получила доказательства причастности РФ к организации в течение 2015−2017 годов кибератак на объекты критической инфраструктуры Украины с использованием вредоносных вирусов BlackEnergy и NotPetya.
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