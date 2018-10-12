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Полиция задержала вандалов, разгромивших целый вагон электрички под Киевом
Полиция задержала вандалов, которые устроили погром в электричке Фастов-Киев. Об этом сообщили в «Укрзализныце», ссылаясь на информацию представителей Национальной полиции Украины.
Напомним, 10 октября группа молодых людей за 15 минут практически уничтожила вагон электрички. Вагон находился на перегоне между Фастовом и Мотовиловкой. Вандалы разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона. Причиненный ущерб оценивается в 200 тысяч гривен.
«В городе Фастов по состоянию на 12 октября установлены и задержаны нескольких лиц, причастных к повреждению вагона электропоезда», — говорится в сообщении.
Как выяснилось, погром устроили местные подростки.
Сейчас проводятся следственные действия.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Западной Украине вандалы испортили недавно отремонтированную электричку. А в Киеве вандалы разрисовали городскую электричку.
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