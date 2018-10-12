Общество

Осенний призыв: озвучена интересная статистика по "уклонистам" в Киеве

Более 33 тысяч жителей Киева уклоняются от призыва на военную службу . Об этом на брифинге заявил военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин, передают «Українськi Новини».

«Уклоняются от призыва по состоянию на сегодняшний день 33 619 лиц», — сообщил Клявин.

По его словам, материалы в отношении «уклонистов» переданы в полицию для розыска.

Военком также отметил, что на учете в столице стоят 89 420 человек, из которых 57 549 — подлежат призыву на службу. В течение октября-декабря текущего года планируется призвать 744 военнообязанных киевлян.

При этом Клявин отметил, что в Киеве по повесткам не являются около 80% призывников.

Отметим, в 2018 году срок осеннего призыва продлили до декабря в связи с увеличением количества призывников для комплектования Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на протяжении октября-декабря в Украине планируется призвать и направить в войска 17 тысяч 960 человек.

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