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Общество

Осенний призыв: озвучена интересная статистика по "уклонистам" в Киеве

15:05 12 октября 2018   113
призыв в армию
Инф. «ФАКТОВ»

Более 33 тысяч жителей Киева уклоняются от призыва на военную службу. Об этом на брифинге заявил военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин, передают «Українськi Новини».

«Уклоняются от призыва по состоянию на сегодняшний день 33 619 лиц», — сообщил Клявин.

По его словам, материалы в отношении «уклонистов» переданы в полицию для розыска.

Военком также отметил, что на учете в столице стоят 89 420 человек, из которых 57 549 — подлежат призыву на службу. В течение октября-декабря текущего года планируется призвать 744 военнообязанных киевлян.

При этом Клявин отметил, что в Киеве по повесткам не являются около 80% призывников.

Отметим, в 2018 году срок осеннего призыва продлили до декабря в связи с увеличением количества призывников для комплектования Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на протяжении октября-декабря в Украине планируется призвать и направить в войска 17 тысяч 960 человек.

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