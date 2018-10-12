- 17:22 Где в Киеве ограничат движение транспорта в День защитника Украины (список улиц)
- 17:22 Где в Киеве ограничат движение транспорта в День защитника Украины (список улиц)
- 17:19 "Дело Мартыненко": задержан еще один подозреваемый
- 16:56 Тимошенко рассказала, как можно обеспечить украинцев доступным жильем
- 16:46 Скоро будет горячая вода: Киев наконец получил газ от "Нафтогаза"
- 16:32 Конституционный суд против Минфина: принято важное решение по доступу к персональным данным
- 16:21 ПАСЕ потребовала от России вернуть обломки самолета Качиньского
- 16:19 Украина – Чехия: УЕФА назначил арбитров на матч Лиги наций
- 16:19 Томос для Украины: в Киеве отреагировали на претензии Кремля
- 15:49 В НАПК нашли российских "шпионов"
Украина – Чехия: УЕФА назначил арбитров на матч Лиги наций
УЕФА определил судейскую бригаду, которая 16 октября в Харькове проведет встречу Лиги наций между сборными Украины и Чехии (начало — в 21:45). Работать на поединке на стадионе «Металлист» будут служители Фемиды из Литвы во главе с 40-летним рефери ФИФА Гедиминасом Мажейкой. Лайнсмены — Витаутас Шимкус и Виталиюс Казлаускас, дополнительные помощники — Донатос Румсас и Робертас Валиконис, четвертый арбитр — Довидас Сужеделис.
В прежние годы Мажейка не раз пересекался с нашими командами: «Ворскла» — «Слайго Роверс» — 0:0 в 2011-м, «Днепр» — «Нымме Калью» — 2:0 в 2013-м, «Металлист» — «Легия» — 0:1 в 2014-м, «Лацио» — «Днепр» — 3:1 в 2015-м, «Александрия» — «Хайдук» — 0:3 в 2016-м и «Сельта» — «Шахтер» — 0:1 в 2017-м.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко вызвал в сборную Украины лучшего бомбардира «Ворсклы».
Фото Федерации футбола Литвы
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…