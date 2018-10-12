Украина – Чехия: УЕФА назначил арбитров на матч Лиги наций

Спорт

УЕФА определил судейскую бригаду, которая 16 октября в Харькове проведет встречу Лиги наций между сборными Украины и Чехии (начало — в 21:45). Работать на поединке на стадионе «Металлист» будут служители Фемиды из Литвы во главе с 40-летним рефери ФИФА Гедиминасом Мажейкой. Лайнсмены — Витаутас Шимкус и Виталиюс Казлаускас, дополнительные помощники — Донатос Румсас и Робертас Валиконис, четвертый арбитр — Довидас Сужеделис.

В прежние годы Мажейка не раз пересекался с нашими командами: «Ворскла» — «Слайго Роверс» — 0:0 в 2011-м, «Днепр» — «Нымме Калью» — 2:0 в 2013-м, «Металлист» — «Легия» — 0:1 в 2014-м, «Лацио» — «Днепр» — 3:1 в 2015-м, «Александрия» — «Хайдук» — 0:3 в 2016-м и «Сельта» — «Шахтер» — 0:1 в 2017-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко вызвал в сборную Украины лучшего бомбардира «Ворсклы».

Фото Федерации футбола Литвы



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