ПАСЕ потребовала от России вернуть обломки самолета Качиньского

Мир

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в пятницу, 12 октября, приняла резолюцию, в которой потребовала от России передать властям Польши обломки самолета Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском 10 апреля 2010 года. Во время этой катастрофы погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга, представители польского военного командования.

В резолюции также содержится призыв к властям России воздержаться от любой деятельности на месте катастрофы, которую польская сторона могла бы расценивать как оскорбительную для памяти жертв, сообщает Радио Свобода.

В документе отмечается, что выводы российской и польской комиссий о причинах катастрофы совпали только в одном, а именно, что падение самолета стало несчастным случаем.

Однако если российская сторона возлагает всю ответственность на экипаж самолета, то поляки указывают на ошибки смоленских диспетчеров, а также на неудовлетворительное состояние аэродрома.

Кроме того, в резолюции Европарламента содержится упоминание о еще одном расследовании, проведенном в Польше, которое показало, что столкновению борта № 1 с землей предшествовали взрывы. В этой связи евродепутаты заявляют, что отказ России передать обломки самолета польским следователям способствовал распространению в польском обществе мнения о том, что Москве есть что скрывать в связи с катастрофой.

Напомним, российская делегация не участвует в работе ПАСЕ после аннексии Крыма. Кроме того, за неуплату взносов Россию могут исключить из Совета Европы.

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