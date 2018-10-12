Тимошенко рассказала, как можно обеспечить украинцев доступным жильем

Украина

В пятницу, 12 октября, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко посетила Днепр с рабочим визитом. В ходе пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» она подняла вопрос долгосрочного кредитования по европейским ставкам без первого взноса, которое, по ее мнению, способно быстро обеспечить украинцев доступным жильем.

«Надо сделать всего три вещи для тех, кто хочет сегодня купить жилье. Дать возможность купить его без первого взноса. Ипотечный кредит должен иметь европейскую ставку — не более 2−3%. Этот кредит должен быть долгосрочным — на 20−30 лет, если этого захочет семья, для того чтобы она могла купить жилье», — заявила лидер «Батьківщини».

Параллельно, по ее мнению, государство должно «раскрепостить» отрасль, сняв с нее бюрократические разрешения и требования, которые сегодня заставляют строителей отдавать коррумпированным чиновникам всех уровней до 50 процентов себестоимости.

По словам Юлии Тимошенко, решение проблемы доступного жилья является одной из ключевых задач Нового экономического курса, который под ее эгидой разработали лучшие специалисты страны.

«Новый экономический курс — это попытка выиграть глобальную конкуренцию за человека. Чтобы люди миллионами не уезжали из Украины. А это значит — комплексно решить вопрос привлекательности жизни в Украине», — сказала Тимошенко.

Юлия Тимошенко также сообщила, что 19 октября начинает работу специальная интернет-платформа, где каждый желающий сможет подать свои предложения по Новому экономическому курсу.

Photo by Alexander Prokopenko

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