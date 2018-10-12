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Компания Aura завоевала награды на международной премии European Property Awards
Украинский строительный проект комплекса апартаментов гостиничного типа Aura Apart, представлявший нашу страну на самой престижной европейской премии в области недвижимости European Property Awards 2018−2019, вошел в число победителей сразу по двум номинациям. Церемония награждения его авторов — компании Aura, — пройдет 25 октября 2018 года в Лондоне в отеле Royal Lancaster.
Премия European Property Awards присуждается ежегодно на протяжении 25 лет. Ею отмечаются европейские компании, ведущие деятельность в сфере жилой и коммерческой недвижимости, за высший уровень достижений в своей отрасли. Коллегия жюри, состоящая из 80 авторитетных экспертов, оценивает представленные на конкурс проекты по различным критериям, включая дизайн и оригинальность, инновации и качество проектирования или строительства, выделяя лучшие из них в 45 категориях.
В этом международном конкурсе принимают участие компании и частные лица, профессионально занятые в различных отраслях недвижимости, таких как разработка архитектурной концепции зданий и сооружений, создание дизайна интерьера, девелопмент, продажа и аренда построенных объектов.
Принять участие в столь престижном конкурсе совсем непросто. Для этого необходимо пройти тщательный отбор по самым высоким критериям. Тем почетнее победить в своей номинации, ведь это дает право автоматически стать участником «Международной премии недвижимости», где уже будут оцениваться победители из различных регионов мира:
- Великобритании;
- Европы;
- США;
- Аравии;
- Канады;
- Центральной и Южной Америки;
- Азиатско-Тихоокеанского региона;
- Карибского бассейна;
- Африки.
В этом году награждение победителей премии International Property Awards состоится в Лондоне в отеле Savoy 3 декабря.
Проект Aura Apart уже в ближайшее время начнет реализовываться в Одессе, в районе 16-й станции Большого Фонтана, на первой линии застройки от пляжа «Золотой берег». Комплекс Aura Apart наверняка будет интересен представителям туристического бизнеса из-за быстрой окупаемости инвестиций в подобную недвижимость, а также простым людям, желающим иметь собственные апартаменты на одесском черноморском побережье. Ведь главными достоинствами этого объекта выступают:
- уникальная современная архитектура;
- вид на море со всех номеров;
- хороший песчаный пляж;
- наличие управляющей компании, которая будет обслуживать объект после сдачи его в эксплуатацию
Получение премии European Property Awards — это признание на международном уровне профессионализма и компетентности компании, качества проекта и соответствия его европейским стандартам недвижимости.
Справка о компании
Aura — новая компания, строящая сегодня комплекс апартаментов Aura Apart. Ее организаторами и руководителями являются люди, уже имеющие опыт работы в строительной сфере с объектами разной сложности по всей Украине. Являясь девелопером проекта, компания тщательно подбирает подрядчиков на все виды работ, сотрудничая только с лучшими исполнителями в каждом направлении: разработке проекта, юридическом сопровождении всех этапов строительства, выполнении строительных работ, реализации построенного объекта и последующем управлении им.
Контактная информация
Украина, г. Одесса,
ул. Леонтовича, 16а, офис 3,
тел. 067 634 77 00,
e-mail: [email protected],
URL: http://aurapart.com
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