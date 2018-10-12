Компания Aura завоевала награды на международной премии European Property Awards

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Украинский строительный проект комплекса апартаментов гостиничного типа Aura Apart, представлявший нашу страну на самой престижной европейской премии в области недвижимости European Property Awards 2018−2019, вошел в число победителей сразу по двум номинациям. Церемония награждения его авторов — компании Aura, — пройдет 25 октября 2018 года в Лондоне в отеле Royal Lancaster.

Премия European Property Awards присуждается ежегодно на протяжении 25 лет. Ею отмечаются европейские компании, ведущие деятельность в сфере жилой и коммерческой недвижимости, за высший уровень достижений в своей отрасли. Коллегия жюри, состоящая из 80 авторитетных экспертов, оценивает представленные на конкурс проекты по различным критериям, включая дизайн и оригинальность, инновации и качество проектирования или строительства, выделяя лучшие из них в 45 категориях.

В этом международном конкурсе принимают участие компании и частные лица, профессионально занятые в различных отраслях недвижимости, таких как разработка архитектурной концепции зданий и сооружений, создание дизайна интерьера, девелопмент, продажа и аренда построенных объектов.

Принять участие в столь престижном конкурсе совсем непросто. Для этого необходимо пройти тщательный отбор по самым высоким критериям. Тем почетнее победить в своей номинации, ведь это дает право автоматически стать участником «Международной премии недвижимости», где уже будут оцениваться победители из различных регионов мира:

Великобритании;

Европы;

США;

Аравии;

Канады;

Центральной и Южной Америки;

Азиатско-Тихоокеанского региона;

Карибского бассейна;

Африки.

В этом году награждение победителей премии International Property Awards состоится в Лондоне в отеле Savoy 3 декабря.

Проект Aura Apart уже в ближайшее время начнет реализовываться в Одессе, в районе 16-й станции Большого Фонтана, на первой линии застройки от пляжа «Золотой берег». Комплекс Aura Apart наверняка будет интересен представителям туристического бизнеса из-за быстрой окупаемости инвестиций в подобную недвижимость, а также простым людям, желающим иметь собственные апартаменты на одесском черноморском побережье. Ведь главными достоинствами этого объекта выступают:

уникальная современная архитектура;

вид на море со всех номеров;

хороший песчаный пляж;

наличие управляющей компании, которая будет обслуживать объект после сдачи его в эксплуатацию

Получение премии European Property Awards — это признание на международном уровне профессионализма и компетентности компании, качества проекта и соответствия его европейским стандартам недвижимости.

Справка о компании Aura — новая компания, строящая сегодня комплекс апартаментов Aura Apart. Ее организаторами и руководителями являются люди, уже имеющие опыт работы в строительной сфере с объектами разной сложности по всей Украине. Являясь девелопером проекта, компания тщательно подбирает подрядчиков на все виды работ, сотрудничая только с лучшими исполнителями в каждом направлении: разработке проекта, юридическом сопровождении всех этапов строительства, выполнении строительных работ, реализации построенного объекта и последующем управлении им.



Контактная информация

Украина, г. Одесса,

ул. Леонтовича, 16а, офис 3,

тел. 067 634 77 00,

e-mail: [email protected],

URL: http://aurapart.com

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