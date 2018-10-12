Общество

Лилия Подкопаева: "Для меня Россия — агрессор, а Донецк был, есть и будет Украиной"

Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая родилась в Донецке , с болью говорит о своем родном городе, в который уже длительное время не может поехать из-за военных действий. Об этом спортсменка рассказала в интервью Алесе Бацман в эфире телеканала «112 Украина».

На вопрос ведущей, как она относится к России, Подкопаева ответила, что «Россия — это агрессор».

«В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала военные действия на Донбассе. Я с тех пор не могу поехать в Донецк на могилу бабушки и деда, не могу проведать своих тренеров, которые живут там», — добавила гимнастка.

По ее словам, многие ее знакомые, оставшиеся в Донецке, вынуждены приспосабливаться к новым условиям жизни. Некоторые так зазомбированы российской пропагандой, что ей больно об этом говорить.

«Мы, конечно, честно говоря, вначале попытались выяснить нашу точку зрения, нашу позицию. Поняла, что там уже далеко все зашло, что пропаганда делает свое дело, и мы все-таки по разные стороны. И меня ранит, что мы, родные близкие люди, не нашли какие-то точки соприкосновения», — отмечает Подкопаева.

«Никогда даже в страшном сне не могла представить, что Россия нападет. (…) Сегодня была в военном госпитале. Каждый раз, когда я приезжаю в Украину, я прихожу к ребятам. Мои подруги изо дня в день приходят туда, заботятся о раненых. Видим борт за бортом, раненые поступают и поступают. Если нам кажется, что все затихло, то нет. Этого не произошло. Я каждый раз говорю: „Ребята, спасибо вам большое, что вы даете нам возможность смотреть на это солнце. Дышать этим воздухом, улыбаться, радоваться, воспитывать наших детей“. Поэтому этот момент болезненный очень для всех, когда гибнут нашие самые лучшие, уже не хватает сил, когда это все закончится», — сказала Подкопаева.

Напомним, Лилия Подкопаева — чемпионка Олимпийских игр 1996 года, неоднократный призер различных турниров по спортивной гимнастике. На ее счету 45 золотых, 21 серебряная и 14 бронзовых медалей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что бывшего мужа Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного задержали по подозрению в госизмене и мошенничестве . Затем его отпустили под залог в 528 600 гривен. Часть денег внесла и сама Подкопаева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter