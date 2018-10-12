Мир в обмен на территорию – это самообман, — Порошенко

Политика

Кремль поставил задачу захватить всю территорию Украины, а не отдельную ее часть. Об этом в пятницу, 12 октября, во время торжественных проводов призывников в Мариуполе (Донецкая область) заявил президент Петр Порошенко.

Он отметил, что выступает за освобождение Донбасса дипломатическим путем. А лозунг «Мир в обмен на территорию» глава государства считает иллюзией и самообманом.

«Не будет ни мира, ни территории. Путину нужен не Крым или Донбасс, ему нужна вся Украина», — подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что Кремль, прикрываясь защитой русскоязычного населения, превратил Донбасс, где таких людей большинство, в арену боевых действий.

Президент еще раз акцентировал внимание на том, что не собирается возвращать оккупированные территории силой, не собирается «Луганск и Донецк превращать в Грозный».

«Мы относимся к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь. По ту линию фронта живут не только враги и наемники. Там живут граждане Украины, наши соотечественники. Я никогда не приму решение превратить Донецк и Луганск в Грозный. Это неприемлемо и невозможно. Именно этим мы отличаемся от россиян», — сказал гарант.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, о том, что президент Порошенко подписал закон о равенстве прав мужчин и женщин в армии . Женщины-военные в Украине получили равный с мужчинами доступ к должностям и воинским званиям, а также таких же возможности, как и у мужчин, при заключении контракта.

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