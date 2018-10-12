- 20:24 Шторм «Каллум» лишил электричества тысячи домов и поставил в неловкое положение Кейт Миддлтон
- 20:09 На школу в Лисичанске могли упасть обломки ракет, которыми военные сбивали беспилотники боевиков
- 19:56 Бывший зампред Высшего хозсуда оказался спонсором донбасских террористов
- 19:38 Шевченко рассказал, сыграет ли Ярмоленко в Лиге наций с Чехией
- 19:18 Мир в обмен на территорию – это самообман, — Порошенко
- 19:13 Евросоюз дал Украине совет по поводу "языкового" закона
- 18:54 Как распознать приступ аппендицита и можно ли обойтись без операции, — объясняет врач
- 18:39 Лилия Подкопаева: "Для меня Россия — агрессор, а Донецк был, есть и будет Украиной"
- 18:30 Футбол на ТВ: где смотреть матч Лиги наций Хорватия — Англия
- 18:20 Рано радоваться: эксперт объяснил нюансы решения Вселенского патриархата по Томосу для Украины
Мир в обмен на территорию – это самообман, — Порошенко
Кремль поставил задачу захватить всю территорию Украины, а не отдельную ее часть. Об этом в пятницу, 12 октября, во время торжественных проводов призывников в Мариуполе (Донецкая область) заявил президент Петр Порошенко.
Он отметил, что выступает за освобождение Донбасса дипломатическим путем. А лозунг «Мир в обмен на территорию» глава государства считает иллюзией и самообманом.
«Не будет ни мира, ни территории. Путину нужен не Крым или Донбасс, ему нужна вся Украина», — подчеркнул Порошенко.
Он отметил, что Кремль, прикрываясь защитой русскоязычного населения, превратил Донбасс, где таких людей большинство, в арену боевых действий.
Президент еще раз акцентировал внимание на том, что не собирается возвращать оккупированные территории силой, не собирается «Луганск и Донецк превращать в Грозный».
«Мы относимся к другой цивилизации, где ценят человеческую жизнь. По ту линию фронта живут не только враги и наемники. Там живут граждане Украины, наши соотечественники. Я никогда не приму решение превратить Донецк и Луганск в Грозный. Это неприемлемо и невозможно. Именно этим мы отличаемся от россиян», — сказал гарант.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, о том, что президент Порошенко подписал закон о равенстве прав мужчин и женщин в армии. Женщины-военные в Украине получили равный с мужчинами доступ к должностям и воинским званиям, а также таких же возможности, как и у мужчин, при заключении контракта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!