Шевченко рассказал, сыграет ли Ярмоленко в Лиге наций с Чехией

Спорт

В пятницу, 12 октября, наставник сборной Украины Андрей Шевченко перед открытой тренировкой «желто-синих» на харьковском стадионе «Металлист» пообщался с представителями СМИ, рассказав о последних новостях из лагеря нашей команды. Напомню, что 16 октября отечественная дружина сыграет в Лиге наций с чехами (начало поединка — в 21:45).

— Нам очень нужна поддержка болельщиков, — заявил Андрей Шевченко. — Надеемся, что на матч с Чехией придет полный стадион. Придите и поддержите команду: нам очень нужен 12-й игрок.

— Состоялся ли у вас разговор с новичком Кулачем и намерены ли вернуть в расположение команды голкипера Лунина после сегодняшней игры «молодежки»?

— Мы уже поблагодарили Кулача за то, что он присоединился к нам. К сожалению, у нас «вылетели» несколько травмированных игроков. Поэтому было важно найти футболиста, который мог бы составить конкуренцию. Кулач хорошо выглядел в последних играх, имеет хороший опыт международных встреч. Надеемся, что он нам поможет.

Что касается Лунина, то сегодня он играет и завтра возвращается к нам. Будем смотреть по динамике травмированных игроков. Если кто-то из них не успеет восстановиться, будем вызывать еще ребят из «молодежки».

— Каково состояние Ярмоленко?

— Андрей сегодня будет участвовать в разминке. У него своя индивидуальная программа. Если все будет нормально, завтра Ярмоленко приступит к полноценным тренировкам.

— Остальные футболисты в строю?

— Есть еще небольшие проблемы. У Макаренко, например. Сегодня он примет участие только в разминке, а завтра будем определяться по нему и всем игрокам, у которых есть микротравмы.

— Насколько понятно, как изменится игра чехов с новым тренером?

- Завтра в игре со Словакией и посмотрим. Матч в Трнаве даст нам всю информацию. Исходя из результата, которым там будет зафиксирован, будем строить свою подготовку.

— У сборной Украины пять дней на подготовку к поединку в Харькове, у чехов — меньше

— Для нас это хорошо. Я предпочитаю иметь пять дней на подготовку к игре. Мы провели спарринг в Италии и специально так планировали, чтобы получить это время и лучше подготовиться к игре.

— С составом уже определились?

— Мне бы определиться с игроками, которые останутся и будут готовиться к матчу (улыбается). Но сейчас у нас есть время оценить состояние подопечных. После сегодняшней и завтрашней тренировок посмотрим, кто лучше готов, а кто хуже.

— Матч со сборной Италии был нужен и полезен?

— Мы старались дать возможность сыграть тем футболистам, которые меньше задействованы в сборной. Я доволен результатом. Было два разных тайма, во втором команда сыграла более продуктивно, более компактно. Но и в первом были хорошие отрезки. Не так много времени у нас было на подготовку к этой игре. Перед матчем с Чехией мы еще продуктивно поработаем. Есть время вспомнить старые связи и сделать определенные наработки именно на игру против чехов.

— Планируете ли еще товарищеские поединки такого уровня, как с Италией?

— Конечно. Чем сильнее соперник в спаррингах, тем лучше для сборной. Правда, организовать такие матчи непросто. У нас будет в ноябре поединок против Турции в Днепре. Это тоже очень хороший соперник. Будем давать шанс футболистам, которые были задействованы меньше.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что встречу Украина — Чехия УЕФА доверил судить арбитру из Литвы.

Фото ffu.ua



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