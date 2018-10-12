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Бывший зампред Высшего хозсуда оказался спонсором донбасских террористов
Бывший заместитель председателя Высшего хозяйственного суда подозревается в финансировании террористических организаций оккупированного Донбасса. Об этом сообщает СБУ, которая открыла уголовное производство в отношении судьи.
По данным спецслужбы, во время пребывания в должности злоумышленник за взятки «влиял» на вынесение необходимых заказчикам судебных решений. Легализовал полученные деньги он через доверенных и подставных лиц, скупая бизнес объекты и коммерческую недвижимость на оккупированной части Донецкой области. В частности, в одном из помещений, приобретенных судьей в Донецке, было размещено подразделение «центробанка ДНР».
Коммерческие структуры, подконтрольные экс-заместителю председателя суда, регулярно платили налоги в «бюджет» так называемых «ЛДНР».
Сотрудники СБУ провели ряд обысков в Киеве. Во время следственных действий были изъяты более 210 тысяч долларов, больше 11 тысяч евро и больше 230 тысяч гривен. По одному из адресов «соратников» судьи оперативники обнаружили и самого бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что силовики НАБУ провели спецоперацию по задержанию высокопоставленного взяточника в Генеральной прокуратуре Украины. Им оказался прокурор Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ. Силовик требовал «вознаграждение» за освобождение от наказания подозреваемых в совершении преступления.
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