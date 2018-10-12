Мир

На Ирландию и Великобританию обрушился мощный шторм «Каллум». В одной только Ирландии без электричества остались свыше 60 тысяч домов. Как пишет Independent, сильные ветер и ливни наблюдались также в Шотландии и некоторые регионах Англии и Уэльса. В шотландском округе Аргайл-энд-Бьют дожди вызвали огромный оползень, перекрывший автотрассу. Шторм повлиял на работу транспорта: отменены многие авиарейсы, остановлены паромные переправы, а также кое-где прервано железнодорожное сообщение.

«Каллум» ощутили на себе гости проходившей в Виндзоре королевской свадьбы, где выходила замуж принцесса Евгения. Дамам приходилось придерживать шляпы и юбки. А детей, участвовавших в церемонии, едва не сносило порывами ветра со ступеней часовни. А после венчания шторм поставил в неловкое положение Кейт Миддлтон, которая вышла из церкви позировать фотографам вместе с другими членами семьи. Юбка герцогини Кембриджской взметнулась верх, обнажив ее стройные ноги — как в сцене из фильма «Зуд седьмого года"с Мэрилин Монро. Супруга принца Уильяма едва успела ее подхватить, чтобы публично не продемонстрировать нижнее белье.

фото Getty

С ветром на свадьбе Евгении пришлось бороться за свою шляпку и Наоми Кэмпбелл

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