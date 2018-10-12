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Принц Джордж, принцесса Шарлотта и другие дети стали звездами на свадьбе принцессы Евгении (фото, видео)
Настоящими звездами на свадьбе принцессы Евгении стали дети. Свиту невесты составили мальчики-пажи и девочки-цветочницы. В их числе были сын и дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принц Джордж и принцесса Шарлотта, а также дочка певца Робби Уильямса Теодора, сын банкира JP Morgan Оливье де Живанши Луи, дочь лорда Фредерика Виндзора Мод, три внучки принцессы Анны — Саванна и Исла (дочери Питера и Отем Филлипс) и Миа (дочь Зары и Майка Тиндалл).
Поднимаясь по ступенькам в часовню, детям приходилось противостоять сильным порывам ветра. Луи де Живанши даже не устоял на ногах и упал. Невозмутимая принцесса Шарлотта при этом продолжала по-королевски махать рукой журналистам. Детей сопровождала 14-летняя леди Луиза Виндзор — дочь младшего сына королевы Елизаветы принца Эдуарда.
В церкви Джордж и Саванна, несмотря на торжественность момента, не смогли вести себя спокойно, и баловались, как обычно. В июне эта парочка уже отличилась на балконе дворца во время военного парада — тогда фотографии веселившейся Саванны, зажимающей рот кузену обошли все мировые СМИ.
Шафером жениха стал его брат Том, а главной подружкой невесты — старшая сестра Евгении Беатрис.
Рядом с Джорджем стоит его давняя подружка по играм Саванна
По материалам Daily Mail
На свадьбу внучки королевы прибыли Наоми Кэмпбелл, Деми Мур, Лив Тайлер и другие знаменитости.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!