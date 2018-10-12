Спорт

Сборная Англии впервые за 146 лет сыграла при пустых трибунах: видеообзоры матчей Лиги наций

В пятницу, 12 октября, на футбольных полях Европы состоялись еще семь матчей группового этапа новых состязаний УЕФА Лиги наций.

В центральной встрече дня играли вице-чемпионы мира хорваты, которые с треском провалили старт турнира (0:6 в матче с Испанией!), и полуфиналисты ЧМ-2018 англичане (именно «клетчатые» не пустили родоначальников футбола в финал!)

Только вот футбольного праздника не получилось, поскольку по решению УЕФА матч в Риеке состоялся при пустых трибунах. Лишь представьте: сборная Англии впервые в своей 146-летней истории провела матч без зрителей, в 988-м по счету поединке!

Что же касается событий на поле, то команде Гарета Саутгейта не удалось отомстить команде Хорватии за фиаско в России — 0:0.

Лига А

Группа 2. Бельгия — Швейцария — 2:1 (Лукаку, 58, 84 — Гавранович, 76).

Положение команд: 1. Бельгия — 6 очков (2 матча); 2 Швейцария — 3 (2); 3. Исландия — 0 (2).

Группа 4. Хорватия — Англия — 0:0.

Положение команд: 1. Испания — 6 (2); 2. Англия — 1 (2); 3. Хорватия — 1 (2).

Лига В

Группа 3. Австрия — Северная Ирландия — 1:0 (Арнаутович, 71).

Положение команд: 1. Босния и Герцеговина — 6 (2); 2. Австрия — 3 (2); 3. Северная Ирландия — 0 (2).

Лига С

Группа 2. Греция — Венгрия — 1:0 (Митроглу, 65), Эстония — Финляндия — 0:1 (Пукки, 90+1).

Положение команд: 1. Финляндия — 9 (3); 2. Греция — 6 (3); 3. Венгрия — 3 (3); 4. Эстония — 0 (3).

Лига D

Группа 1. Молдова — Сан-Марино — 2:0 (Гынсарь, 31, 67), Беларусь — Люксембург — 1:0 (Сарока, 43).

Положение команд: 1. Беларусь — 7 (3); 2. Люксембург — 6 (3); 3. Молдова — 4 (3); 4. Сан-Марино — 0 (3).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионы Европы в матче Лиги наций испортили юбилей звезде «Баварии».

Фото dailymail.co.uk



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