- 0:49 Путин экстренно созвал совещание из-за Томоса для Украины
- 0:18 Названо место проведения Всеукраинского объединительного собора
- 23:54 Маразм крепчает: в Москве безжалостно расправились с тоннами импортных сыров и колбас
- 23:51 Умерла известная российская актриса
- 23:44 Сборная Англии впервые за 146 лет сыграла при пустых трибунах: видеообзоры матчей Лиги наций
- 23:39 В Киеве полностью перекроют мост Патона на одну ночь: названа дата
- 23:35 Оккупация Россией Белоруссии возможна уже в 2019 году, но Запад этого не видит, — российский политолог
- 22:33 На выходных полиция возьмет под охрану все украинские церкви
- 21:52 У Тамразова забрали электронный браслет
- 21:42 Шотландия забила на 48-й секунде – украинская «молодежка» ответила трижды: видеообзор матча
Сборная Англии впервые за 146 лет сыграла при пустых трибунах: видеообзоры матчей Лиги наций
В пятницу, 12 октября, на футбольных полях Европы состоялись еще семь матчей группового этапа новых состязаний УЕФА Лиги наций.
В центральной встрече дня играли вице-чемпионы мира хорваты, которые с треском провалили старт турнира (0:6 в матче с Испанией!), и полуфиналисты ЧМ-2018 англичане (именно «клетчатые» не пустили родоначальников футбола в финал!)
Только вот футбольного праздника не получилось, поскольку по решению УЕФА матч в Риеке состоялся при пустых трибунах. Лишь представьте: сборная Англии впервые в своей 146-летней истории провела матч без зрителей, в 988-м по счету поединке!
Что же касается событий на поле, то команде Гарета Саутгейта не удалось отомстить команде Хорватии за фиаско в России — 0:0.
Лига А
Группа 2. Бельгия — Швейцария — 2:1 (Лукаку, 58, 84 — Гавранович, 76).
Положение команд: 1. Бельгия — 6 очков (2 матча); 2 Швейцария — 3 (2); 3. Исландия — 0 (2).
Группа 4. Хорватия — Англия — 0:0.
Положение команд: 1. Испания — 6 (2); 2. Англия — 1 (2); 3. Хорватия — 1 (2).
Лига В
Группа 3. Австрия — Северная Ирландия — 1:0 (Арнаутович, 71).
Положение команд: 1. Босния и Герцеговина — 6 (2); 2. Австрия — 3 (2); 3. Северная Ирландия — 0 (2).
Лига С
Группа 2. Греция — Венгрия — 1:0 (Митроглу, 65), Эстония — Финляндия — 0:1 (Пукки, 90+1).
Положение команд: 1. Финляндия — 9 (3); 2. Греция — 6 (3); 3. Венгрия — 3 (3); 4. Эстония — 0 (3).
Лига D
Группа 1. Молдова — Сан-Марино — 2:0 (Гынсарь, 31, 67), Беларусь — Люксембург — 1:0 (Сарока, 43).
Положение команд: 1. Беларусь — 7 (3); 2. Люксембург — 6 (3); 3. Молдова — 4 (3); 4. Сан-Марино — 0 (3).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионы Европы в матче Лиги наций испортили юбилей звезде «Баварии».
Фото dailymail.co.uk
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...