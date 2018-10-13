Невезучий "почтовый гангстер": мужчина ограбил Новую почту, спрятавшись в посылке...

Происшествия

В Днепре злоумышленник залез в посылку и ограбил другие отправления при доставке в грузовике компании Новая почта. Об этом стало известно из приговора суда, признавшего его виновным в краже, пишет НВ.

22 декабря прошлого года мужчина попросил знакомого отослать его в качестве почтового отправления с помощью НП по маршруту Днепр-Харьков. В грузовике с другими посылками тот открыл деревянный ящик, в котором находился, и с помощью канцелярского ножа открыл несколько пакетов с бытовой техникой.

Добычей злоумышленника стали: ноутбук, часы и мобильный телефон. Согласно приговору, общая стоимость ущерба составила 13 тысяч гривен. После совершенного он вернулся в свой ящик.

Однако уже по прибытию в пункт назначения утром 22 декабря его обнаружили сотрудники компании.

В результате судья назначил наказание грабителю в виде трех лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», житель Полтавщины ограбил отделение «Новой почты», заказав туда предварительно доставку товаров на сотни тысяч гривен.

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