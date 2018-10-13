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Людоедство, варвары и радиация: стали известны страшные подробности жизни на Земле после атаки Нибиру
Приближение Планеты Х («Звезды смерти», Нибиру) сопоставимо со взрывами сотен атомных бомб, поэтому пережить апокалипсис смогут не более 3% человечества. В этом убежден известный знаток древних текстов и уфолог Дэвид Мид (DavidMeade), пишет британское издание Daily Express.
Он первым попытался заглянуть в апокалиптическое будущее, предположив, как будет жить оставшееся на планете после катастрофы человечество.
Дэвид уверен, что Нибиру не столкнется с Землей, так как ее орбита не пересекается с космической тропой нашей планеты.
В то же время в точке максимального сближения расстояние между нашей планетой и «огненным шаром» составит около 200 млн километров, что примерно равно половине пути к Марсу. Но энергия «Звезды смерти» настолько сильна и губительна для земного озонового слоя, что, несмотря на столь большую дистанцию, в нем начнут появляться гигантские дыры.
Кроме того, свое апокалиптическое слово скажет Солнце. Пользуясь брешью в озоновом слое, оно разогреет Землю до колоссальных температур, а радиация солнечных лучей превратит растения, животных и не успевших спрятаться людей в пепел. Пройдут годы, прежде чем «щит» нашей планеты восстановится и позволит выжившим людям покинуть убежища далеко в недрах Земли.
Мид уверен, что дальнейшее существование человечества превратится в сценарий голливудского фильма о жизни после «конца света», в котором вода, еда и средства гигиены станут настоящей роскошью для выживших, которые успеют не раз позавидовать мертвым. Из животных на Земле останутся крысы и прочие обитатели глубоких нор.
Люди будут скитаться от места к месту, надеясь разыскать других людей и веру в светлое будущее. Голод и варварство вновь прекратятся в главные страхи человечества. Однако у выживших будет шанс хотя бы частично восстановиться, так как многие представители «элит» и ученые знают о грядущей катастрофе и уже готовят убежища для себя.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Библии нашли доказательства существования странного бога со «Звезды смерти», который, вероятно, стал прототипом Сатаны.
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