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Тщательно проанализировав главы Библии (Ветхий завет) и шумерские свитки, американский эксперт-религиовед Шерри Шрайнер пришел к выводу, что оба источника во многом совпадают (потоп, изгнание из рая и т. д. ). Это дало ему основания полагать, что Библия в рассказах о древних людях описывает ануннаков с Нибиру, которые долго контактировали с человечеством.

При этом Бог в разных частях манускриптов описан совершенно по-другому и имеет разные возможности.

После тщательного анализа ученый пришел к выводу, что в Ветхом и Новом завете описаны совершенно разные боги, и именно в ранних событиях идет повествование о том, что древние земляне поклонялись Богу с Нибиру.

Проведя сравнительный анализ, эксперт заключил, что Бог, описанный в Библии, соответствует правящему ануннаку Ану, а его «оппонентом» является бог Энки, который в святом писании имеет множество схожестей с Эа (Энки), походящим на Сатану. Последний, по словам эксперта, являлся объектом поклонения: именно он создал человека, предупредил о Всемирном Потопе.

Если верить древним писаниям, Энки был добрым, но отличался капризностью и хитростью, его также часто изображали пьяным. Именно Эа является символом плодородия и создания человечества. В переводе Энки означает «Господин-Земля», что указывает на его прямую связь с нашей планетой.

Кроме того, эксперт полагает, что Библия доказывает вступление в брак женщин-землянок с богами с Нибиру. После таких браков на Земле правили полубоги от данных браков, поскольку по образу и подобию древние инопланетные существа были схожи с людьми. Позже эта теория подтверждалась тем, что долгое время аристократия пыталась сохранить свой род, создавая семью с такими же полубогами.

Эксперт уверен, что потомки богов с Нибиру до сих пор живут среди нас. Они тщательно скрывают свое происхождение из-за страха восстания человечества, которое не готово сломать свои убеждения, которые навязывались столетиями.

Но то, что ануннаки с Нибиру еще в древние времена имели не только связь с землянами, но и правили на нашей планете, поклоняясь Эа — этом, по его мнению, совершенно очевидно.

Еще один вывод, к которому пришел религиовед — Эа был изгнан с Земли ануннаком Ану, но заявил землянам, что обязательно вернется через 3600 лет (цикл обращения Нибиру вокруг своей орбиты). Похоже, его обещания начинают сбываться.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известные израильские раввины уверены, что мир стоит на грани ужасающих перемен: удар по Земле зловещей Нибиру станет знаком появления Мессии, после чего мир изменится.

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