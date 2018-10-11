Удар по Земле зловещей Нибиру – знак прихода Мессии: грядут страшные времена

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Многие ученые отрицают существование Нибиру, так как не могут увидеть ее. Но в то же время совсем недавно они обнаружили карликовую планету на границе Солнечной системы, которую назвали «Гоблином».

А ведь ранее эта часть Вселенной считалась совершенной пустой! Так, возможно, ученым стоит пересмотреть свои устаревшие взгляды? Такое мнение в интервью «Новостям Израиля» высказал известный уфолог Юваль Овадия.

По его мнению, само существование «Гоблина» указывает на то, что за ним должна быть еще одна планета, которая уравновешивает силу притяжения других планет-соседей. И эта планета, скорее всего — и есть Нибиру.

«Время от времени ученые объявляют открытие новой планеты, но до сих пор НАСА и другие отрицают существование Нибиру, но, похоже, что каждый день мы слышим о новом открытии планеты, о которой они понятия не имели»,— полагает Овадия.

При этом он ссылается на одного из самых известных в Иерусалиме раввинов — Моше Стернбуха, который уверен, что мир находится на пороге больших перемен.

И это, по его мнению — как раз то, как и должно происходить, согласно эзотерической литературе, которая описывает эпоху до Мессии.

«Многие раввины отказывались верить таким утверждениям, отмечая полное отсутствие небесных знаков, которые Зоарские государства будут сопровождать появлением Мессии. Нибиру и другие планеты, описанные в Зоар, появятся, но они появятся только тогда, когда придет время», — считает исследователь.

Овадия считает, что упоминание о Нибиру существует как Торе, так и в Библии — нееврейский пророк Валаам предсказал, что Звезда Иакова появится в мессианскую эпоху.

«Нибиру будет светящейся планетой, похожей на звезду, которая будет окружена семью планетами. Астрономы до трех лет ищут еще большую планету, но в конце концов они туда доберутся и найдут семь планет. Они не знают, что они ищут, но Тора знает. Когда они наконец увидят это, будет уже слишком поздно», — считает Овадия.

Каким будет воздействие Нибиру, зависит от того, раскаемся ли мы, будем готовы ли мы к появлению Мессии, считает Овадия.

«Когда Мессия должен будет прийти, Нибиру и семь планет будут видны всем. Это займет немного времени, чтобы Нибиру появилась, обошла вокруг Солнца, а затем ушла. Когда лидеры выйдут из бункеров, мир будет совершенно другим. Это будет мир Мессии. Эти лидеры, которые вошли в бункеры, будут неактуальны, когда они выйдут», — уверен уфолог.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые назвали дату вероятного конца света: в декабре Нибиру разорвет Землю в параде планет.

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