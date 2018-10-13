Украина

Коллапс на три месяца: Минфин обвинил таможню в саботаже

В Министерстве финансов недовольны тем, во что на практике превратился многообещающий закон о «едином окне» на таможне. Представители Минфина считают, что нововведение уже три месяца саботируется. Финансовое министерство готовится вмешаться в ситуацию.

«То, что я вижу сейчас — страшный саботаж на среднем уровне», — констатировал директор департамента таможенной политики министерства финансов Украины Александр Москаленко.

«Мы сделали вывод, что легкой прогулки не предвидится. На таможенников неожиданно рухнул весь экологический контроль. Они не знали, что им сегодня нужно проверять выводы на трансграничное перемещение грузов и так далее», — цитирует чиновника УНИАН.

Москаленко обращает внимание, что его министерство и знало, и предупреждало о грядущем трехмесячном коллапсе на таможне. К Минфину не прислушались. Теперь министерство готовит проект постановления, чтобы исправить ошибки разработчиков закона.

Напомним, в июле был принят закон о создании на таможне «единого окна» и ускорении контроля при перемещении товаров через границу. Закон называли революционным, поскольку процедуру подачи документов таможенникам планировалось перевести в цифровую плоскость — через единый государственный веб-портал. Таким образом планировалось избавиться от давления служб и ведомств, десятилетиями паразитирующих на границе.

Фото genplanua.com

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