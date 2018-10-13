- 19:06 Сахарный диабет второго типа можно победить: врачи рассказали, как это сделать
- 18:55 Лига наций: Чехия побеждает в Трнаве и едет на матч с Украиной
- 18:40 По ком звонит колокол: в Минобороны вводят новую традицию
- 18:18 Террорист Гиркин признался, что на Донбассе его охрана состояла из монахов Московского патриархата
- 17:49 Кровавое ДТП в Киеве: остатки машин разбросало в пределах 100 метров
- 17:15 Порошенко уволил Полторака с военной службы
- 16:59 У скандального судьи-беглеца арестовали в Украине более ста квартир
- 16:54 В Донецке стирают память о Захарченко
- 16:30 Климкин — закарпатским венграм: в вопросе языка обратной дороги нет
- 15:54 Кораблекрушение у берегов Крыма: экипаж затонувшего судна удалось спасти
Террорист Гиркин признался, что на Донбассе его охрана состояла из монахов Московского патриархата
Бывший боевик «ДНР» Игорь Гиркин рассказал о подготовке террористов в церковных структурах Московского патриархата. По словам Гиркина, в 2014 году все его охранники были «монахами» Святогорской Лавры.
«Вся моя личная охрана состояла из „духовных сыновей“, монахов, иеромонахов Святогорской Лавры. Полностью. До последнего человека. У нас одним из подразделений в славянской бригаде командовал послушник Святогорской Лавры. Причем послушник, занимавший достаточно серьезное положение в Лавре, но хозяйственное», — разоткровеничался Гиркин в российском телеэфире.
Политолог Алексей Голобуцкий считает, что откровения Гиркина можно считать свидетельствами прямой причастности структур РПЦ в Украине к террористам. Поэтому в процессе формирования Единой поместной церкви спецслужбам стоило бы проверить так называемых «монахов» и «послушников», чтобы те более не имели отношения к Украинской церкви.
Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» участники АТО рассказали, как боевики Гиркина пытались захватить Святогорск «политическим» путем, а также как был освобожден Славянск в 2014 году.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.