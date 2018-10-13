Политика

Террорист Гиркин признался, что на Донбассе его охрана состояла из монахов Московского патриархата

Бывший боевик «ДНР» Игорь Гиркин рассказал о подготовке террористов в церковных структурах Московского патриархата. По словам Гиркина, в 2014 году все его охранники были «монахами» Святогорской Лавры.

«Вся моя личная охрана состояла из „духовных сыновей“, монахов, иеромонахов Святогорской Лавры. Полностью. До последнего человека. У нас одним из подразделений в славянской бригаде командовал послушник Святогорской Лавры. Причем послушник, занимавший достаточно серьезное положение в Лавре, но хозяйственное», — разоткровеничался Гиркин в российском телеэфире.

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что откровения Гиркина можно считать свидетельствами прямой причастности структур РПЦ в Украине к террористам. Поэтому в процессе формирования Единой поместной церкви спецслужбам стоило бы проверить так называемых «монахов» и «послушников», чтобы те более не имели отношения к Украинской церкви.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» участники АТО рассказали, как боевики Гиркина пытались захватить Святогорск «политическим» путем, а также как был освобожден Славянск в 2014 году.

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