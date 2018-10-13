Украина

По ком звонит колокол: в Минобороны вводят новую традицию

В Министерстве обороны вводят новый ритуал — перед зданием министерства каждое утро в 9.00 будет звучать колокол. Количество ударов будет соответствовать числу воинов, отдавших жизни при защите Украины.

Колокол начнет отбивать удары с 14 октября 2018 года. Новую церемонию решено было приурочить ко Дню защитника Украины. В первый день удар будет один — в память о воине, погибшем 14 октября 2014 года. В колокол ударит отец погибшего защитника Украины. В дальнейшем церемонию будут проводить военные роты почетного караула. Следить за колоколом также можно будет через веб-камеру, установка которой планируется на территории Минобороны.

Автором идеи о колоколе является блогер и журналист Юрий Гудыменко. Придумал, как воплотить в жизнь иниициативу, советник министра обороны Юрий Бирюков. Средства на сам колокол и его установку — 40 тыс. гривен — собрали путем реализации сувенирных чашек с армейской символикой.

Участие в церемонии почтения погибших защитников Украины планируется сделать частью протокола при визите иностранных армейских делегаций. Подобные ритуалы существуют в Вооруженных Силах многих стран мира, и делегации Минобороны Украины неоднократно принимали в них участие.

Напомним, только в 2018 году вследствие российской военной агрессии на Донбассе погибли более 80 защитников Украины и еще свыше 560 получили ранения.

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