- 20:20 "I'll be back": Арнольд Шварцнеггер был в восторге от Киева
- 19:54 Националисты указали памятник в Киеве, который намерены осквернить 14 октября
- 19:35 В Киеве уточнили дату включения отопления
- 19:06 Сахарный диабет второго типа можно победить: врачи рассказали, как это сделать
- 18:55 Лига наций: Чехия побеждает в Трнаве и едет на матч с Украиной
- 18:40 По ком звонит колокол: в Минобороны вводят новую традицию
- 18:19 Террорист Гиркин признался, что на Донбассе его охрана состояла из монахов Московского патриархата
- 17:49 Кровавое ДТП в Киеве: остатки машин разбросало в пределах 100 метров
- 17:15 Порошенко уволил Полторака с военной службы
- 16:59 У скандального судьи-беглеца арестовали в Украине более ста квартир
Лига наций: Чехия побеждает в Трнаве и едет на матч с Украиной (видео)
В субботу, 13 октября, в группе Лиги наций, где выступает сборная Украины, на стадионе «Антон Малатински» в Трнаве состоялась дуэль между командами Словакии и Чехии, которые на старте поочередно уступили подопечным Андрея Шевченко.
На сей раз чешская сборная в дебютном матче по руководством нового главного тренера Ярослава Шилгавы обыграла оппонента в гостях — 2:1 (Крменчик, 52, Шик, 76 — Гамшик, 62).
Чехия: Вацлик, Кадержабек (Новак, 64), Брабец, Селасси, Челюстка, Дочкал, Соучек, Павелка, Змргал, Выдра (Янкто, 89), Крменчик (Шик, 73).
Положение команд: 1. Украина — 6 очков (2 матча); 2. Чехия — 3 (2); 3. Словакия — 0 (2).
Ситуация в группе такова, что победа 16 октября в Харькове над чехами досрочно гарантирует подопечным Андрея Шевченко победу в группе и выход в элитный дивизион Лиги наций. Осталось выиграть.
В оставшихся поединках в группе В1 сыграют: Украина — Чехия (16 октября), Словакия — Украина (16 ноября) и Чехия — Словакия (19 ноября).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА назначил арбитра на поединок Лиги наций Украина — Чехия.
Фото Twitter Федерации футбола Словакии
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...