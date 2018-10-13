Спорт

Лига наций: Чехия побеждает в Трнаве и едет на матч с Украиной (видео)

В субботу, 13 октября, в группе Лиги наций, где выступает сборная Украины, на стадионе «Антон Малатински» в Трнаве состоялась дуэль между командами Словакии и Чехии, которые на старте поочередно уступили подопечным Андрея Шевченко.

На сей раз чешская сборная в дебютном матче по руководством нового главного тренера Ярослава Шилгавы обыграла оппонента в гостях — 2:1 (Крменчик, 52, Шик, 76 — Гамшик, 62).

Чехия: Вацлик, Кадержабек (Новак, 64), Брабец, Селасси, Челюстка, Дочкал, Соучек, Павелка, Змргал, Выдра (Янкто, 89), Крменчик (Шик, 73).

Положение команд: 1. Украина — 6 очков (2 матча); 2. Чехия — 3 (2); 3. Словакия — 0 (2).

Ситуация в группе такова, что победа 16 октября в Харькове над чехами досрочно гарантирует подопечным Андрея Шевченко победу в группе и выход в элитный дивизион Лиги наций. Осталось выиграть.

В оставшихся поединках в группе В1 сыграют: Украина — Чехия (16 октября), Словакия — Украина (16 ноября) и Чехия — Словакия (19 ноября).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА назначил арбитра на поединок Лиги наций Украина — Чехия.

Фото Twitter Федерации футбола Словакии

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