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В Киеве уточнили дату включения отопления
С понедельника, 15 октября, в Киеве решили начать включение отопления. Ранее на общегосударственном уровне было установлено, что, исходя из погодных условий, централизованно подавать теплоноситель в дома можно со следующей рабочей недели. Именно к этой дате — 15 октября — решили сделать привязку коммунальщики столицы.
Тепло будет включаться постепенно. 13 октября в городе возобновила работу ТЭЦ-6, которая обеспечивает тепло в домах на крупных жилмассивах Троещина, Лесной, Оболонь, Воскресенка, Куреневка, Виноградарь, Подол. Ожидается, что на полномасштабное подключение домов к централизованному отоплению понадобится не менее двух недель.
Напомним, отопление включают не раньше, чем на четвертый день после того, как среднесуточная температура снизится до +8º. В Киеве решили не откладывать начало отопительного сезона, учитывая, что после недели солнечной погоды ожидается резкое похолодание.
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