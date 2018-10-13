- 21:05 Американский журналист записал на свои "умные" часы, как его пытали и убили в Стамбуле
- 20:50 Ко Дню защитника Украины оккупированный Донецк оклеили проукраинскими листовками
- 20:20 "I'll be back": Арнольд Шварцнеггер был в восторге от Киева
- 19:54 Националисты указали памятник в Киеве, который намерены осквернить 14 октября
- 19:35 В Киеве уточнили дату включения отопления
- 19:06 Сахарный диабет второго типа можно победить: врачи рассказали, как это сделать
- 18:55 Лига наций: Чехия побеждает в Трнаве и едет на матч с Украиной
- 18:40 По ком звонит колокол: в Минобороны вводят новую традицию
- 18:19 Террорист Гиркин признался, что на Донбассе его охрана состояла из монахов Московского патриархата
- 17:49 Кровавое ДТП в Киеве: остатки машин разбросало в пределах 100 метров
Ко Дню защитника Украины оккупированный Донецк оклеили проукраинскими листовками
Жители оккупированных городов на Донбассе, соблюдая конспирацию, снова присоединились к поздравлениям ко Дню защитника Украины. Накануне праздника в людных местах — возле рынков, остановок транспорта и на вывесках админзданий — появились яркие сине-желтые постеры. Так, например, небольшие постеры были расклеены в Донецке и в центре Макеевки.
Кроме того, в оккупированном Донецке к зданию часовни прикрепили сине-желтый флаг. В Дебальцево на местной школе появился слоган «Слава Украине». В Антраците Луганской области была замечена надпись «Донбасс-Украина» на здании дома культуры. Фото опубликовало Радио Свобода.
Напомним, ранее патриотически настроенные граждане расклеили в оккупированных городах постеры ко Дню украинского флага и ко Дню Независимости Украины, а на супермаркете в Донецке вывесили сине-желтое полотнище.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...