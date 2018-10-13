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Украина

Ко Дню защитника Украины оккупированный Донецк оклеили проукраинскими листовками

20:50 13 октября 2018   372
макеевка
Инф. «ФАКТОВ»

Жители оккупированных городов на Донбассе, соблюдая конспирацию, снова присоединились к поздравлениям ко Дню защитника Украины. Накануне праздника в людных местах — возле рынков, остановок транспорта и на вывесках админзданий — появились яркие сине-желтые постеры. Так, например, небольшие постеры были расклеены в Донецке и в центре Макеевки.

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Кроме того, в оккупированном Донецке к зданию часовни прикрепили сине-желтый флаг. В Дебальцево на местной школе появился слоган «Слава Украине». В Антраците Луганской области была замечена надпись «Донбасс-Украина» на здании дома культуры. Фото опубликовало Радио Свобода.

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Напомним, ранее патриотически настроенные граждане расклеили в оккупированных городах постеры ко Дню украинского флага и ко Дню Независимости Украины, а на супермаркете в Донецке вывесили сине-желтое полотнище.

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