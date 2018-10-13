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В Харькове задержали каннибалов, пытавшихся съесть гаишника
В Харькове раскрыли жестокое убийство бывшего автоинспектора. По подозрению в преступлении задержаны двое: житель Великобурлукского района Харьковской области и его 20-летний сын. В их квартире обнаружены вещдоки, свидетельствующие о каннибализме.
Бывшего инспектора последний раз видели живым 4 октября. С 7 октября 45-летний экс-работник органов внутренних дел считался пропавшим без вести. Обезглавленное тело пропавшего нашли 11 октября во Немышлянском районе Харькова. Оперативникам удалось выйти на след лиц, которые вместе с экс-милиционером 4 октября распивали спиртные напитки. При обыске по месту жительства подозреваемых нашли голову их жертвы.
Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, следствием уже установлено, что бывшего инспектора убили 4 октября ударом ножа. Задержанные говорят, что при распитии алкоголя возникла ссора, которая и привела к убийству.
На допросе следователи поинтересовались у задержанных, почему с головы жертвы были срезаны мягкие ткани. Старший из подозреваемых утверждает, что все манипуляции с телом производились, чтобы скрыть следы преступления. Сын же описал еще более неприглядную картину: по его словам, отец практиковал каннибализм.
Напомним, ранее в Горловке вычислили 27-летнего мужчину, занимавшегося убийствами и канибализмом. Подозревают, что на счету каннибала не менее пяти жертв, а убийства совершались после совместного распития алкоголя.
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