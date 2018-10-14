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Нидерланды впервые за 16 лет обыграли Германию: видеообзоры матчей Лиги наций
В субботу, 13 октября, в Европе состоялись девять матчей нового турнира Лиги наций, проходящего под эгидой УЕФА.
В центральной встрече игрового дня, которая прошла в Амстердаме, Нидерланды принимали на своем поле Германию, переживающую не лучшие времена. Шутка ли — в последних десяти матчах чемпионы мира 2014 года одержали всего три победы. Команда Рональда Кумана разгромили «бундестим» — 3:0, одержав первую за 16 лет победу над немцами в очном противостоянии, при этом «оранжевые» нанесли подопечным Йоахима Лева первое за 11 лет разгромное поражение.
Среди других результатов стоит отметить первую в историю победу сборной Гибралтара в официальном матче — добыта она была в Армении, причем хозяевам не помог избежать позора даже их звездный капитан, игрок «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.
Лига А
Группа 1. Нидерланды — Германия — 3:0 (Ван Дейк, 30, Депай, 87, Вейналдум, 90+3).
Видеообзор первого тайма
Видеообзор второго тайма
Положение команд: 1. Франция — 4 очка (2 матча); 2. Нидерланды — 3 (2); 3. Германия — 1 (2).
Лига В
Группа 1. Словакия — Чехия — 1:2 (Хамшик, 62 — Крменчик, 52, Шик, 76).
Положение команд: 1. Украина — 6 (2); 2. Чехия — 3 (2); 3. Словакия — 0 (2).
Группа 4. Ирландия — Дания — 0:0
Положение команд: 1. Дания — 4 (2); 2. Уэльс — 3 (2); 3. Ирландия — 1 (2).
Лига С
Группа 3. Норвегия — Словения — 1:0 (Сельнэс, 45+5), Болгария — Кипр — 2:1 (Десподов, 59, Неделев, 68 — Кастанос, 41).
Положение команд: 1. Болгария — 9 (3); 2. Норвегия — 6 (3); 3. Кипр — 3 (3); 4. Словения — 0 (3).
Лига D
Группа 1. Грузия — Андорра — 3:0 (Вако, 33, 84, Канкава, 90+4), Латвия — Казахстан — 1:1 (Карасаускас, 40 — Зайнутдинов, 43).
Положение команд: 1. Беларусь — 7 (3); 2. Люксембург — 6 (3); 3. Молдова — 4 (3); 4. Сан-Марино — 0 (3).
Группа 4. Армения — Гибралтар — 0:1 (Чиполина, 50, с пенальти), Македония — Лихтенштейн — 4:1 (Трайковски, 10, 30, Пандев, 36, Алиоски, 67 — Йилдиз, 37).
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* Фото kicker. de
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