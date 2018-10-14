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Украина — Чехия: прогнозы букмекеров на поединок Лиги наций
Во вторник, 16 октября, сборная Украины, которая ранее в рамках группового турнира Лиги наций вырвала победу на поле чехов (2:1) и одолела дома словаков (1:0), проведет в Харькове еще один матч нового турнира УЕФА с командой Чехии (начало — в 21.45). Отмечу, что соперник «желто-синих» перед прилетом в нашу страну в дебютном поединке при новом главном тренере Ярослава Шилгавы обыграл на выезде команду Словакии.
В прежние годы украинская команда провела в Харькове семь поединков (из них только три — официальных), отпраздновав четыре победы, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения: с Хорватией — 0:0 в 2008-м, с Литвой — 4:0 в 2010-м, со Швецией — 0:1 и с Уругваем — 2:3 в 2011-м, с Польшей — 1:0 в 2013-м, с Сербией — 2:0 в 2016-м и с Турцией — 2:0 в 2017-м.
При этом один из лидеров нашей команды Андрей Ярмоленко, пропустивший из-за повреждения товарищескую встречу с Италитей (1:1), в последних четырех матчах на харьковской земле поразил ворота соперников пять (!) раз.
Перед матчем Украина — Чехия отечественные и международные букмекеры отдают предпочтение подопечным Андрея Шевченко, оценивая шансы команд на успех такими коэффициентами.
«Париматч»: победа Украины — 1,82, ничья — 3,50, победа Чехии — 4,90.
«Фаворит Спорт»: победа Украины — 1,77, ничья — 3,50, победа Чехии — 5,00.
Bwin: победа Украины — 1,75, ничья — 3,40, победа Чехии — 5,00.
Bet365: победа Украины — 1,75, ничья — 3,30, победа Чехии — 5,25.
William Hill: победа Украины — 1,80, ничья — 3,40, победа Чехии — 4,75.
Кстати, «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча Украина — Чехия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко рассказал, сыграет ли Ярмоленко против чехов.
Фото dynamo.kiev.ua
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