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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1992
Скульптор: José Puche
Размер: 30×11 cm Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Накануне празднования Дня защитников Украины, который в нашей стране отмечается сегодня, этот мир покинуло славное дитя — 19-летняя девочка из Луганской области, ровно год назад заключившая контракт с ВСУ и отправившаяся на фронт защищать родную землю. Пуля вражеского снайпера не пощадила ее как раз в тот день, когда она собиралась поехать на мирную территорию сдавать осеннюю сессию в вузе, в который эта умничка успела поступить.
Сегодня она не будет отмечать вместе с боевыми побратимами всенародный праздник. Сегодня и теперь уже никогда больше она не будет вместе с родными отмечать и праздник Покрова Пресвятой Богородицы, выпавший на этот же день. Она уже никогда ничего отмечать не будет. Она навсегда уже стала светлой ниточкой, вплетенной в покров Пресвятой Богородицы, накрывающей всех нас снятым со своей головы омофором для того, чтобы защитить от врагов видимых и невидимых. Как когда-то давно защищала от сарацинов древних. Как сейчас защищает от сарацинов нынешних…
Как важно сегодня, чтобы в каждой душе, молящейся за благо своей семьи и своей страны, мысленно вспоминалось имя этой девочки из Луганской области, отдавшей свою жизнь за каждого из нас. Ее звали Олеся Бакланова…
А сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья.
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.