14 октября 2018

Накануне празднования Дня защитников Украины, который в нашей стране отмечается сегодня, этот мир покинуло славное дитя — 19-летняя девочка из Луганской области, ровно год назад заключившая контракт с ВСУ и отправившаяся на фронт защищать родную землю. Пуля вражеского снайпера не пощадила ее как раз в тот день, когда она собиралась поехать на мирную территорию сдавать осеннюю сессию в вузе, в который эта умничка успела поступить.

Сегодня она не будет отмечать вместе с боевыми побратимами всенародный праздник. Сегодня и теперь уже никогда больше она не будет вместе с родными отмечать и праздник Покрова Пресвятой Богородицы, выпавший на этот же день. Она уже никогда ничего отмечать не будет. Она навсегда уже стала светлой ниточкой, вплетенной в покров Пресвятой Богородицы, накрывающей всех нас снятым со своей головы омофором для того, чтобы защитить от врагов видимых и невидимых. Как когда-то давно защищала от сарацинов древних. Как сейчас защищает от сарацинов нынешних…

Как важно сегодня, чтобы в каждой душе, молящейся за благо своей семьи и своей страны, мысленно вспоминалось имя этой девочки из Луганской области, отдавшей свою жизнь за каждого из нас. Ее звали Олеся Бакланова…

А сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья.