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В частный самолет, на котором летели принц Гарри и Меган Маркл, попала молния (фото)

Принц Гарри и Меган Маркл пережили сильный стресс в конце прошлого месяца, когда направлялись с тайным визитом в Амстердам. Как стало известно, в частный самолет Dassault Falcon 7X, которым воспользовалась пара, во время полета ударила молния. Об этом сообщает газета The Mirror.

Удар пришелся в переднюю часть самолета — головной обтекатель, и едва не задел навигационное оборудование. Через фюзеляж самолета прошел разряд напряжением в 30 миллионов вольт. По счастью, самолет благополучно приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол. Dassault Falcon 7X стоимостью 53 миллиона долларов, на котором герцог и герцогиня Сассекские собирались лететь и в обратный рейс, потребовался ремонт. Он простоял «на приколе» девять дней. А принцу и его жене предоставили замену, прислав другой лайнер из Стокгольма.

Аренда самолета стоила 26 тысяч долларов, которые пара заплатила из собственного кармана, не используя деньги налогоплательщиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл и принц Гарри устроили ссору на публике.



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