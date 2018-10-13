Меган Маркл и принц Гарри устроили ссору на публике — в сеть попало видео (фото, видео)

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Принц Гарри и Меган Маркл впервые поссорились на публике. Это произошло в часовне Святого Георгия в Виндзоре — незадолго до начала свадьбы принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Герцог и герцогиня Сассекская ожидали начала церемонии, сидя на церковной скамье в числе гостей. Эксперт по языку жестов Джесси Джеймс рассказала изданию Express, что между супругами явно произошла размолвка. 32-летний принц казался нервным и нетерпеливым. А поведение 37-летней бывшей актрисы было раздраженным и даже демонстрировало признаки озлобленности. Возможно, разногласия начались еще до прибытия в часовню. «По каким-то причинам Гарри выглядел рассеянным и беспокойным. А Меган сидела ровно, выглядела сдержанной и непроницаемой, с вежливой светской улыбкой на губах. Гарри что-то пробормотал Меган, и она подняла брови, прежде, чем повернуться к нему, сопроводив это выразительным жестом и несколькими жесткими словами», — комментирует Джеймс. Изданию Daily Mail даже показалось, что герцогиня при этом закатила глаза.

«Меган была немного похожа на мать, отчитывающую капризного ребенка, подняв обе руки в раздражении. Потом она тут же наклонилась вперед, поддерживая разговор с соседкой — кузиной Гарри Зарой Тиндалл. Гарри после этого потер лицо, засопел и облизал губы, откинувшись назад — как ребенок, которому приказали сидеть спокойно. Меган снова выпрямилась, не глядя на него», — комментирует эксперт.

Специалисты, которые могут читать по губам, прокомментировали другой момент общения супругов. Гарри сказал: «Все по-другому», имея в виду часовню и ее убранство и вспоминая собственную свадьбу пять месяцев назад. На это Меган резко сказала: «Да, конечно, именно так».

А вот Кейт Миддлтон и принц Уильям, напротив, проявили на публике нежное отношение друг к другу, что бывает весьма редко. В один из моментов Кейт положила руку на бедро мужа. А он накрыл ее руку своей ладонью. «Ах, как это романтично!», — тут же отозвалась английская пресса и пользователи соцсетей. Воспитывающие троих детей герцог и герцогиня Кембриджские не слишком часто берутся за руки на официальных мероприятиях.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», экстрасенс и подруга принцессы Дианы предсказала крах отношений Меган Маркл и принца Гарри.

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