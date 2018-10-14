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Зять Трампа годами не платил федеральный налог на прибыль
В субботу, 13 октября, зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера обвинили в том, что он годами вовсе не платил федеральный налог на прибыль, либо выплачивал значительно заниженные суммы. Об этом написала газета The New York Times, в распоряжении которой оказались конфиденциальные финансовые документы.
Напомним, Кушнер женат на старшей дочери 45-го президента США Иванке Трамп. Он занимает официальный пост старшего советника главы государства. Неуплата налогов — очень серьезное обвинение, которое может нанести удар не только по Кушнеру, но и по всей президентской администрации.
Издание утверждает, что компания Кушнера Kushner Companies LLC прибегла к распространенной в Америке схеме для минимизации налоговых выплат. Она якобы указывала в документах, что теряет миллионы долларов из-за «амортизации недвижимости». Недвижимость — основной актив компании. И амортизация позволяла показывать отсутствие прибыли и даже убыточность предприятия.
Подобная бесприбыльная отчетность подавалась Кушнером в период с 2009 по 2016 год включительно. То есть муж Иванки Трамп, подчеркивает издание, продолжал обманывать налоговые органы, уже находясь в Белом доме.
При этом за последнее десятилетие личный капитал Кушнера увеличился в пять раз до 324 миллионов долларов, а Kushner Companies LLC инвестировала в недвижимость миллиарды долларов. Издание делает вывод — убытки компании существовали «лишь на бумаге».
Адвокат Джареда Кушнера заявил, что указанные документы получены с нарушением закона и не отражают полную картину. Он также подчеркнул, что зять президента всегда выплачивает все налоги в соответствии с законом.
В начале сентября стало известно, что компания Кушнера задолжала властям Нью-Йорка более 500 тысяч долларов. Это неоплаченные городские штрафы за различные нарушения, в том числе касающиеся санитарии и строительства объектов.
В конце прошлого года Джареда Кушнера допросил специальный прокурор Роберт Мюллер, который возглавляет расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Речь шла о контактах бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна с российскими чиновниками во время предвыборной кампании Трампа.
Напомним также, что тесть Кушнера тоже обвинялся в фактическом уклонении от уплаты налогов на прибыль. Дональд Трамп, уже ведя борьбу за президентский пост, долгое время отказывался обнародовать данные о своих доходах. В результате он заявил, что умение найти в законе положения, позволяющие минимизировать выплачиваемые в бюджет суммы, говорит о его гениальности как бизнесмена.
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