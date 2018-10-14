Порошенко наградил защитников Украины и открыл зал памяти

Украина

Президент Петр Порошенко ко Дню защитника Украины наградил военнослужащих и открыл зал памяти героев-защитников.

С 14 октября 2018 года в Украине каждый день будут вспоминать бойцов, погибших при защите страны. На территории Минобороны установлена стела с осколками снарядов и колокол памяти. Ежедневно в 9 часов утра колокол будет звонить по погибшим защитникам. 14 октября ударом колокола была почтена память солдата Михаила Рыбака, который получил тяжелые ранения в бою под Волновахой Донецкой области и 14 октября 2014 года скончался в госпитале.

Также в специальном зале памяти появилась Книга памяти с именами погибших. На каждом развороте книги перечислены все бойцы, погибшие в этот день. По состоянию на сегодняшний день пустыми остались лишь 32 разворота, во все остальные дни в Вооруженных Силах Украины были боевые потери.

Ко Дню защитника был подписан президентский указ о награждении военнослужащих, проявивших мужество и героизм при обороне Украины. Один орден Богдана Хмельницкого III степени был присвоен посмертно. Орденом «За мужество» III степени награждены десять военных, из них семь посмертно. Медалью «Защитнику Отечества» отмечены девятнадцать героев, двое из которых посмертно.

Напомним, в этому ко Дню защитника Украины решено было закрепить в армейском уставе новое военное приветствие.

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