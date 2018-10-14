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Филарет рассказал, кто должен возглавить единую украинскую церковь
Во главе будущей единой православной церкви должен встать не митрополит, а патриарх. Об этом на Софийской площади во время благодарственной молитвы заявил настоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.
«Как достигли автокефалии, так достигнем и объединения всех православных церквей в одну. Несмотря на то, что противодействия будут. И мы предполагаем эти противодействия. Но пусть враги наши знают, что мы и здесь победим. И создадим одну украинскую православную церковь во главе с киевским патриархом», — пообещал Филарет.
«Многие думают, что: „а может не патриарх, а митрополит“? Нет! Нет! Украина достойна иметь своего главу патриархом. Иного мы знать не хотим», — добавил он.
Напомним, Вселенский патриархат принял решение об автокефалии Украинской церкви и пообещал, что Томос об автокефалии будет вручен предстоятелю церкви, которого изберет объединенный Архиерейский собор.
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