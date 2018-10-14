Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Филарет рассказал, кто должен возглавить единую украинскую церковь

11:29 14 октября 2018   325
филарет
Инф. «ФАКТОВ»

Во главе будущей единой православной церкви должен встать не митрополит, а патриарх. Об этом на Софийской площади во время благодарственной молитвы заявил настоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

«Как достигли автокефалии, так достигнем и объединения всех православных церквей в одну. Несмотря на то, что противодействия будут. И мы предполагаем эти противодействия. Но пусть враги наши знают, что мы и здесь победим. И создадим одну украинскую православную церковь во главе с киевским патриархом», — пообещал Филарет.

«Многие думают, что: „а может не патриарх, а митрополит“? Нет! Нет! Украина достойна иметь своего главу патриархом. Иного мы знать не хотим», — добавил он.

Напомним, Вселенский патриархат принял решение об автокефалии Украинской церкви и пообещал, что Томос об автокефалии будет вручен предстоятелю церкви, которого изберет объединенный Архиерейский собор.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины