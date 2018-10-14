Украина — Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Спорт

Во вторник, 16 октября, наша национальная команда проведет в Харькове третий матч в рамках группового турнира Лиги наций — со сборной Чехии (напомню, ранее «желто-синие» вырвали в гостях победу у чехов и победили во Львове Словакию). Начало поединка, ничья в котором гарантирует «желто-синим» первое место в группе, — в 21:45. Букмекеры уже сделали свои прогнозы на встречу Украина — Чехия.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча Украина — Чехия, за которой вы сможете следить в этой новости.

Ярмоленко тренируется в общей группе

Лучший бомбардир сборной Украины из действующих футболистов Андрей Ярмоленко, пропустивший матч с Италией (1:1) из-за повреждения, тренируется в общей группе нашей команды. Кроме того, после выступления за «молодежку» в игре против шотландцев (3:1) в расположение «желто-синих» вернулся голкипер Андрей Лунин.

Кулач, Пластун и Шовковский прошли обряд посвящения в «сборники»

После возвращения нашей национальной команды из Генуи, где подопечные Андрея Шевченко сыграли в спарринге вничью с Италией (1:1), на временной базе «желто-синих» в Харькове состоялся традиционный обряд посвящения в «сборники». Новобранцы команды Игорь Пластун («Гент», «Бельгия) и Владислав Кулач («Ворскла»), вызванный в команду вместо травмированного Артема Кравца, исполнили народную песню «Ти ж мене підманула», а пополнивший тренерский штаб сборной Александр Шовковский выбрал «Команду молодости нашей» (специалист обещал спеть, если сборная выиграет у словаков, и свое слово сдержал).

Арбитр из Литвы

Работать на поединке на стадионе «Металлист» будут служители Фемиды из Литвы во главе с 40-летним рефери ФИФА Гедиминасом Мажейкой. Лайнсмены — Витаутас Шимкус и Виталиюс Казлаускас, дополнительные помощники — Донатос Румсас и Робертас Валиконис, четвертый арбитр — Довидас Сужеделис.

В прежние годы Мажейка не раз пересекался с нашими командами: «Ворскла» — «Слайго Роверс» — 0:0 в 2011-м, «Днепр» — «Нымме Калью» — 2:0 в 2013-м, «Металлист» — «Легия» — 0:1 в 2014-м, «Лацио» — «Днепр» — 3:1 в 2015-м, «Александрия» — «Хайдук» — 0:3 в 2016-м и «Сельта» — «Шахтер» — 0:1 в 2017-м.

*Литовский рефери Гедиминас Мажейка

У чехов — шесть травмированных и один дисквалифицированный

В заявку сборной Чехии на матчи Лиги наций против Словакии и Украины новый главный тренер Ярослав Шилгавы изначально включил 21 футболиста. Но уже перед сбором стало известно, что компанию трем травмированным Мареку Сухи («Базель», Швейцария), Владимиру Дариде («Герта», Германия) и Боржеку Дочкалу («Филадельфия», США) в лазарете составят игроки обороны «Виктории» Радим Ржезник и Лукаш Гейда, а также один из лидеров «Славии» Йозеф Хюшбауэр.

Вместо них в расположение команды срочно вызвали недавних еврокубковых соперников киевского «Динамо» — Владимира Цоуфала и Ондржея Куделу из «Славии», а также Михала Травника и Лукаша Масопуста из «Яблонца». Присоединился к чешской сборной и дебютант — защитник клуба «Баник» Патрицио Стронати, у которого есть итальянские корни.

Уже в поединке со словаками (2:1) вторую в турнире желтую карточку получил полузащитник «Славии» Томаш Соучек, который не сыграет в Харькове из-за дисквалификации.

Полностью состав сборной Чехии на матч с Украиной выглядит так: вратари — Томаш Вацлик («Севилья, Испания), Томаш Коубек («Ренн», Франция), Иржи Павленка («Вердер», Германия); защитники — Теодор Гебре Селассие («Вердер», Германия), Павел Кадержабек («Хоффенхайм», Германия), Филип Новак («Трабзонспор», Турция), Якуб Брабец («Ризеспор», Турция), Ондржей Челюстка («Антальяспор», Турция), Патрицио Стронати («Баник»), Владимир Цоуфал, Ондржей Кудела (оба — «Славия»); полузащитники — Антонин Барак («Удинезе», Италия), Якуб Янкто («Сампдория», Италия), Давид Павелка («Касымпаша», Турция), Яромир Змргал («Славия»), Йозеф Шурал («Спарта»), Матей Выдра («Бернли», Англия), Михал Травник, Лукаш Масопуст (оба — «Яблонец»); нападающие — Михаэл Крменчик («Виктория»), Патрик Шик («Рома», Италия).

*Один из лидеров «Славии» и сборной Чехии Йозеф Хюшбауэр не сыграет в Харькове из-за травмы

День в истории

Сборная Украины 16 октября играла ранее трижды: в 1993-м «желто-синие» обыграли в гостях команду США — 2:1 (оба мяча в активе Виктора Леоненко), в 2002-м разошлись на выезде миром с Северной Ирландией — 0:0, а в 2012-м уступили в Киеве Черногории — 0:1

Состав Украины дороже

Авторитетный портал transfermarkt. de оценивает состав сборной Украина почти на 10 миллионов евро дороже, чем у чехов — 124,9 млн евро против 115,15 миллиона.

Пятерку самых дорогих футболистов «желто-синих» составляют: Андрей Ярмоленко («Вест Хэм») — 20 млн евро, Александр Зинченко («Манчестер Сити») — 15 млн, Марлос («Шахтер») — 11 млн, Евгений Коноплянка («Шальке») — 10 млн и Тарас Степаненко («Шахтер») — 10 млн.

Топ-шестерка чешской команды выглядит так: Патрик Шик («Рома») — 18 млн евро, Якуб Янкто («Сампдория») — 15 млн, Антонин Барак («Удинезе») — 14 млн, Павел Кадержабек («Хоффенхайм») — 11 млн, Иржи Павленка («Вердер»), Матей Выдра («Бернли») — по 10 млн.

*Самый дорогой футболист чешской сборной Патрик Шик из «Ромы» забил победный мяч в ворота словаков

УЕФА увеличил призовые в Лиге наций

Европейский футбольный союз объявил, что увеличит выплаты солидарности и бонусы в текущем розыгрыше Лиги наций. В частности, в Лиге В, где выступают сборные Украины и Чехии, каждая национальная ассоциация получит 1,5 млн евро (ранее был — 1 млн), а еще такая же сумма полагается сборной, выигравшей группу (призовые также увеличены на 500 тысяч евро).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции поединок Лиги наций Украина — Чехия.

Фото ffu.ua, Getty Images, fotbal. cz





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