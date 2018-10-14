18-летняя украинка сенсационно выиграла первый в карьере турнир WTA!

Спорт

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 102-е место в мировом женском рейтинге, победила на престижном турнире в Гонконге с призовым фондом 750 тысяч долларов.

Соперницей нашей соотечественницы была 24-я ракетка мира китаянка Ван Цян, с которой ранее Даяна на корте не встречалась. Как и в большинстве поединков на турнире, одесситка не была фавориткой (на пути к финалу, в том числе и в решающем поединке, украинка встречалась с тремя соперницами из топ-сотни мирового рейтинга), но провела матч фактически на одном дыхании, не позволив сопернице создать себе никаких проблем.

Примечательно, что зрители в большинстве своем изначально поддерживали Ван Цян, но по ходу матча их симпатии перешли уже на сторону украинки. Итоговый счет зафиксировал более чем убедительную победу Ястремской — 6:2, 6:1, благодаря которой одесситка не только выиграла первый в карьере турнир серии WTA (Всемирной женской ассоциации), но и заработала 163 тысячи 265 долларов призовых, а также в обновленном женском рейтинге на следующей неделе войдет в сотню лучших теннисисток мира.

Таким образом Даяна, которой сейчас 18 лет и 4 месяца, стала самой юной победительницей турнира серии WTA в истории независимой Украины — Элина Свитолина, входящая в топ-пятерку мирового рейтинга, свой первый турнир столь высокого уровня выиграла в возрасте 18 лет и 10 месяцев.

«Честно говоря, не знаю даже, что сказать. Наконец-то у меня будет время отдохнуть. Последние очки дались мне особенно тяжело (последний гейм при счете 6:2, 5:1 длился более 10 минут. — Авт.), и я бы не выиграла его без поддержки зрителей. Гонконг останется для меня особенным городом, ведь именно здесь я выиграла свой первый трофей WTA. К сожалению, мне не удалось познакомиться с его историей и посмотреть на достопримечательности, но в следующем году, когда я приеду сюда, обязательно восполню этот пробел», — сказала Ястремская в экспресс-комментарии сразу же по окончании финального поединка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Иван Тищенко завоевал еще одно «золото» для Украины на Юношеских олимпийских играх.

Фото Jimmie48 Photography

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter