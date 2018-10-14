- 13:19 Украинцев просят отложить поездки в Португалию
- 13:03 Украинские спортсменки завоевали два «серебра» на Юношеских олимпийских играх
- 12:35 Россию ждут новые санкции из-за дела Скрипаля
- 12:20 18-летняя украинка сенсационно выиграла первый в карьере турнир WTA!
- 12:17 В Киеве пытаются снести памятник Ватутину: все подробности
- 12:13 До ста за 4 секунды: что нужно знать про электрокар Peugeot e-Legend с режимами беспилотной езды
- 12:11 «Двое меня били, а третий стоял на шухере»: избитый сверстниками третьеклассник попал в реанимацию
- 12:00 Американцу дали год условно за секс с выхлопной трубой машины в публичном месте
- 11:55 Украина — Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
- 11:42 Жуткое ДТП с «Мерседесом» в центре Киева: есть погибшие
Украинские спортсменки завоевали два «серебра» на Юношеских олимпийских играх (фото)
Очередные награды завоевали украинские спортсмены на Юношеских олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе (Аргентина). Седьмой соревновательный день принес сборной Украины две серебряные медали.
17-летняя борчиха вольным стилем Оксана Чудик выиграла все свои встречи на стадии группового этапа и со стопроцентным показателем вышла в финал. Вот только продолжить свое победное шествие в схватке с Хинре Жу из Китая нашей соотечественнице, к сожалению, не удалось, и в итоге ей досталось второе место.
Также в шаге от высшей ступени пьедестала почета остановилась и 16-летняя прыгунья в воду София Лискун (на фото в заголовке). Выступая на 10-метровой вышке, украинка набрала 406,10 балла и «заскочила» на второе место, опередив в итоговой таблице Габриэлу Белем Акундес Гарсию из Мексики всего на 0,55 очка. Чемпионкой же стала китаянка Шан Лин с показателем в 466,50 набранных баллов.
Таким образом, в общем командном зачете сборная Украины занимает 13-е место, имея в своем активе семь завоеванных наград — по две золотых и бронзовых, а также три серебряные.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцы завоевали еще четыре медали на Юношеских олимпийских играх.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!