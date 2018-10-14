Украинские спортсменки завоевали два «серебра» на Юношеских олимпийских играх (фото)

Спорт

Очередные награды завоевали украинские спортсмены на Юношеских олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе (Аргентина). Седьмой соревновательный день принес сборной Украины две серебряные медали.

17-летняя борчиха вольным стилем Оксана Чудик выиграла все свои встречи на стадии группового этапа и со стопроцентным показателем вышла в финал. Вот только продолжить свое победное шествие в схватке с Хинре Жу из Китая нашей соотечественнице, к сожалению, не удалось, и в итоге ей досталось второе место.

Также в шаге от высшей ступени пьедестала почета остановилась и 16-летняя прыгунья в воду София Лискун (на фото в заголовке). Выступая на 10-метровой вышке, украинка набрала 406,10 балла и «заскочила» на второе место, опередив в итоговой таблице Габриэлу Белем Акундес Гарсию из Мексики всего на 0,55 очка. Чемпионкой же стала китаянка Шан Лин с показателем в 466,50 набранных баллов.

Таким образом, в общем командном зачете сборная Украины занимает 13-е место, имея в своем активе семь завоеванных наград — по две золотых и бронзовых, а также три серебряные.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцы завоевали еще четыре медали на Юношеских олимпийских играх.

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