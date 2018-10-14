В центре Киева массовые столкновения, подходы к Майдану перекрыли

Происшествия

В День защитника Украины в центре Киева на улице Михайловской возле Майдана случились столкновения между активистами и полицейскими. Поводом для конфликта стала палатка, где активисты хотели устроить штаб.

Как сообщает РБК-Украина, инициатором акции в центре Киева был отстраненный мэр Конотопа Артем Семинихин. Активисты попытались пронести на Майдан палатку, но полицейские ее забрали, что и привело к конфликту. На месте были использованы дубинки и слезоточивый газ. Улица была перекрыта.

14 октября на улицы Киева вышли дополнительные подразделения полиции во избежание массовых стычек. Город патрулируют 6200 полицейских. Вмешательство правоохранителей уже потребовалось на акции в Мариинском парке, где активисты хотели снести памятник генералу Ватутину. У участников акции была изъята стремянка. Активисты к памятнику не подступились, но смогли забросать его яйцами.

Фото racurs.ua

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