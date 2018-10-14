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Украина

Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание

14:59 14 октября 2018   896
погода
Инф. «ФАКТОВ»

Антициклон Viktor задержится в Украине еще на неделю, а с ним останется и солнечная погода без осадков. Дождей не ожидается, из всех метеорологических явлений возможны только туманы с дымкой. Тем не менее, похолодания не избежать — его ждут в третьей декаде октября.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, погода в течение всей последующей недели обещает быть теплой. Днем воздух будет прогреваться до +17…21 градуса, на юге и западе — до +23 градусов.

Что касается ночных температур, то местами они будут близки к 0. В среднем по Украине ожидается +3…9 градусов, в отдельных регионах +1…4 градуса.

Синоптик прогнозирует, что похолодание придет в западные области 21 октября, а затем распространится на большинство областей Украины. Дневные температуры снизятся до +9…15 градусов.

Напомним, в сезон туманов рекомендуется быть осторожнее водителям, поскольку видимость на дорогах падает до 300−500 метров. Также в зоне риска люди, у которых имеются заболевания органов дыхания. Они становятся особенно уязвимы к зависшим в воздухе выхлопным газам автомобилей.

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