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Происшествия

Трагическое ДТП в Киеве: появились новые подробности

16:27 14 октября 2018   782
Разбитый Сеат
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Киева задержала водителя автомобиля «Сеат», устроившего смертельное ДТП на проспекте Ватутина 13 октября. Отмечается, что мужчина был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и содержится в отделении закрытого типа больницы скорой помощи.

По предварительной версии полиции, именно «Сеат» был виновником столкновения с автомобилем КИА, сворачивающим на АЗС.

После столкновения КИА силой удара отбросило на 70 метров вперед, а «Сеат» ударился об электроопору. Детали машин разбросало на сотни метров. В то же время водитель «Сеат» наименее пострадал при ДТП и сумел самостоятельно выбраться из разбитого авто. Две девушки-пассажирки авто погибли, еще трое были госпитализированы. В больницу был отправлен и водитель КИА.

Уголовное производство открыто по части 3 статьи 286 («Нарушение Правил дорожного движения») Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП угрожает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, не далее чем 11 октября в Киеве на жилом массиве Оболонь столкнулись три иномарки. Все произошло на глазах патрульных.

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