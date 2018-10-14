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Вечная слава: во Львове с почестями перезахоронили останки воинов УПА (фото)
Во Львове в День защитника и День создания Украинской Повстанческой Армии прошла церемония перезахоронения на Лычаковском кладбище останков воинов УПА, обнаруженных в селе Верхняя Билка Пустомытовского района.
Как отмечается, о местах захоронения участникам поисковой операции сообщили местные жители. Предполагается, что погребение было произведено в 1944 году — на теле одного из повстанцев нашли советскую газету за июль 1944 года.
Участие в церемонии приняли
Один из них назвал событие глубоко символичным.
«В день Святой Покровы и Дня защитника Украины поггибшие воины Украинской Повстанческой нашли свое почетное месиор в пантеоне славы украинских героев. И это празднование особенно важно для нас, для живых наследников повстанцев. Погибшие воины — это мерило наших поступков сегодня», — сказал курсант Марьян Кахневич.
Останки эксгумировали представители «Общества поиска жертв войны «Память», сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.
Напомним, \летом в Харькове арестовали террористку, планировавшую взорвать памятник бойцам УПА, установленный в Молодежном парке города.
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