Вечная слава: во Львове с почестями перезахоронили останки воинов УПА (фото)

Украина

Во Львове в День защитника и День создания Украинской Повстанческой Армии прошла церемония перезахоронения на Лычаковском кладбище останков воинов УПА, обнаруженных в селе Верхняя Билка Пустомытовского района.

Как отмечается, о местах захоронения участникам поисковой операции сообщили местные жители. Предполагается, что погребение было произведено в 1944 году — на теле одного из повстанцев нашли советскую газету за июль 1944 года.

Участие в церемонии приняли в т. ч. лицеисты Львовского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут.

Один из них назвал событие глубоко символичным.

«В день Святой Покровы и Дня защитника Украины поггибшие воины Украинской Повстанческой нашли свое почетное месиор в пантеоне славы украинских героев. И это празднование особенно важно для нас, для живых наследников повстанцев. Погибшие воины — это мерило наших поступков сегодня», — сказал курсант Марьян Кахневич.

Останки эксгумировали представители «Общества поиска жертв войны «Память», сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Напомним, \летом в Харькове арестовали террористку, планировавшую взорвать памятник бойцам УПА, установленный в Молодежном парке города.

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